Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de TEKNOFEST heyecanı! Gökyüzüne ay-yıldız çizildi

TÜRK YILDIZLARI VE SOLO TÜRK EKİBİNİN AKROBASİ GÖSTERİNİ İZLEDİLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev, TEKNOFEST alanındaki silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirdi ve Selçuk Bayraktar'dan hava aracıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra liderler, Akıncı'ya imzalarını attı. Erdoğan ve Aliyev, alanda sergilenen hava araçları Cezeri ve Orbiter hakkında da bilgi aldı.