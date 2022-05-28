Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de TEKNOFEST heyecanı! Gökyüzüne ay-yıldız çizildi
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da yapılıyor. Başta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, fuar alanındaki birçok stantta ASELSAN ürün ve sistemleri sergileniyor. İki ülke Hava Kuvvetlerinin akrobasi timleri gösteri düzenlerken, Bakü semalarında Türk bayrağının simgesi hilal ve yıldız çizildi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor.
TÜRK YILDIZLARI VE SOLO TÜRK EKİBİNİN AKROBASİ GÖSTERİNİ İZLEDİLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev, TEKNOFEST alanındaki silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirdi ve Selçuk Bayraktar'dan hava aracıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra liderler, Akıncı'ya imzalarını attı. Erdoğan ve Aliyev, alanda sergilenen hava araçları Cezeri ve Orbiter hakkında da bilgi aldı.
Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.