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Başkan Erdoğan, Japonya'da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti. Müzeye gelişinde Altes Prenses Akiko tarafından karşılanan Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Eşi Emine Erdoğan ve Altes Prenses Akiko ile sergiyi gezen Recep Tayyip Erdoğan, sergideki eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

30.06.2019 08:27 - Son Güncelleme: 30.06.2019 08:27
Başkan Erdoğan, Japonya'da Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği temalı sergiyi ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Japonya'da Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği temalı sergiyi ziyaret etti

G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Osaka şehrindeki temaslarını tamamlayan Erdoğan, daha sonra karayoluyla Kyoto şehrine geçti.

Başkan Erdoğan, Japonya'da Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği temalı sergiyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Japonya'da Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği temalı sergiyi ziyaret etti

Müzeye gelişinde Altes Prenses Akiko tarafından karşılanan Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Eşi Emine Erdoğan ve Altes Prenses Akiko ile sergiyi gezen Recep Tayyip Erdoğan, sergideki eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, Japonya'da Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği temalı sergiyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından gazetecilere sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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