Başkan Erdoğan, Japonya'da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti. Müzeye gelişinde Altes Prenses Akiko tarafından karşılanan Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Eşi Emine Erdoğan ve Altes Prenses Akiko ile sergiyi gezen Recep Tayyip Erdoğan, sergideki eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
30.06.2019 08:27
- Son Güncelleme: 30.06.2019 08:27
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