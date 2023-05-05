Başkan Recep Tayyip Erdoğan Van mitingindeki coşkulu kalabalığa seslendi!

"Gabar'daki petrolü de inşallah vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobilini yaparız. Gözlerinin önündeki ürüne 'Hani nerede?' derler. Bay bay Kemal, Gemlik'te fabrika. Hadi git. Niye gitmiyorsun? Meral Hanım sen niye gitmiyorsun? Gidemezler. Gittikleri anda maskeleri düşecek. Çünkü bunların bu ülkede dikili bir taşı yok.