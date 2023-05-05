Başkan Recep Tayyip Erdoğan Van mitingindeki coşkulu kalabalığa seslendi!
14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Van mitingindeki coşkulu kalabalıkla bir araya geldi. Van Beşyol Meydanı adeta doldu taştı. Başkan Erdoğan, Gabar'da bulunan petrolün vatandaşlara en uygun şartlarda verileceğini vatandaşlara duyurdu. İktidarları dönemindeki başarılarının "birilerinin kabusu olduğu"nu ifade eden Erdoğan, "Okul yaparız, üniversite açarız, 'Eğitimi ayağa düşürdünüz.' derler. Hastane yaparız. Kaliteli sağlık hizmeti veririz. Kovid salgını gibi bir krizin üstesinden geliriz. 'Milleti hasta ettiniz.' derler. Yol yaparız, köprü, tünel, havalimanı, hızlı tren hattı yaparız. 'Millet bunları mı yiyecek?' derler. Ya köprü yenir mi, havalimanı yenir mi? Ama biz onları bay bay Kemal'e bırakıyoruz. Afiyet olsun. Karadeniz'de gaz, Gabar'da petrol buluruz. 'Milleti kandırıyorsunuz.' derler." şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van Beşyol Meydanı'nda düzenlediği mitingdeki konuşmasında, miting alanında 50 bin kişinin bulunduğunu söyledi.
"Gabar'daki petrolü de inşallah vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobilini yaparız. Gözlerinin önündeki ürüne 'Hani nerede?' derler. Bay bay Kemal, Gemlik'te fabrika. Hadi git. Niye gitmiyorsun? Meral Hanım sen niye gitmiyorsun? Gidemezler. Gittikleri anda maskeleri düşecek. Çünkü bunların bu ülkede dikili bir taşı yok.
Uçak yaparız, helikopter yaparız yüksek teknoloji ürünü nice projeyi gerçekleştiririz 'Ne gerek vardı?' derler. Konut yaparız, baraj yaparız sulama tesisi yaparız, her birine takmadık kulp bırakmazlar. İstihdamda, üretimde, ihracatta rekorlar kırarız, sevinecekleri yerde karalamaya çalışırlar. Sosyal yardımlarla devletimizi kimsesizlerin kimsesi haline getiririz, yardım alan insanları 'makarnacı, kömürcü' diye aşağılarlar.