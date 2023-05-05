5 MAYIS AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ 2023! Hayatınızı değiştirmeniz gerekecek! O burçlar tehlikede! Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Ancak, Ay'ın yörüngesi Dünya'nın yörüngesinin düzlemi ile aynı değildir, biraz eğimlidir. Bu nedenle, Ay bazen Dünya'nın gölgesinin üstünden geçer ve Dünya'ya Güneş'ten gelen ışık doğrudan ulaşamaz. Bu durumda Ay, kırmızı veya turuncu renkli bir ışık yansıtır ve bu da bir ay tutulması olarak görülebilir.