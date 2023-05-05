5 MAYIS AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ 2023! Hayatınızı değiştirmeniz gerekecek! O burçlar tehlikede! Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?
5 Mayıs Ay tutulmasının burçlara etkisi açıklandı. Bugün 14 derece Akrep burcunda yarı gölgeli Ay Tutulması meydana gelecek. Türkiye'den de kısmen görülecek olan bu doğa olayı birçok ülkeden de izlenebilecek. Ay Tutulması'nın burçlara etkileri ise astrolojiye ilgisi olanlar tarafından merak ediliyor. Peki 5 Mayıs Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? 5 Mayıs Ay tutulması hangi burçları etkileyecek? Koç, Boğa, İkizler...
Ay tutulması hangi burçları, nasıl etkileyecek sorusu, 5 Mayıs sabah saatlerinden itibaren burç yorumu takipçileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Ay'ın Dünya'nın gölgesinde kalarak bir süreliğine renginin değişmesiyle oluşan bu doğa olayı o burçları büyük ölçüde etkileyecek. Tedbirli olmaları gerektiğinin altı çizildi. ''Hayatını değiştirmeniz gerekecek!'' dendi. İşte 5 Mayıs 2023 Ay tutulmasının burçlara etkisi...
5 MAYIS AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Ay tutulması, 5 Mayıs Cuma saat 18.14'te başlayacak ve 22.32'de sona erecek.
5 MAYIS 2023 AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Heyecanla beklenen Ay tutulması Türkiye'den kısmi olarak gözlemlenebilecek.
AY TUTULMASI NASIL OLUŞUR?
Ay tutulması, Dünya'nın Güneş'e ve Ay'ın Dünya'ya göre konumlarından kaynaklanan bir olaydır. Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi ile çakışmaz. Bu nedenle, Ay, düzenli olarak Dünya'nın gölgesinde veya gölgesinin dışında yer alır.
Ancak, Ay'ın yörüngesi Dünya'nın yörüngesinin düzlemi ile aynı değildir, biraz eğimlidir. Bu nedenle, Ay bazen Dünya'nın gölgesinin üstünden geçer ve Dünya'ya Güneş'ten gelen ışık doğrudan ulaşamaz. Bu durumda Ay, kırmızı veya turuncu renkli bir ışık yansıtır ve bu da bir ay tutulması olarak görülebilir.