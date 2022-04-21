Pençe-Kilit'te son dakika gelişmesi! Stratejik noktalarda kontrol tamam
Son dakika haberleri... Kuzey Irak'ta terör örgütüne karşı başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar Zap'taki stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdi. Bölgeden Türkiye'ye doğru uzanan tüneller imha edilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 30'a yükseldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta başlatılan son dönemlerin en kapsamlı sınır ötesi harekâtı olan Pençe-Kilit Operasyonu'nda bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar, Zap'taki stratejik tepelerde kontrolü sağladı.
İşte Pençe Kilit operasyonundan ve kahraman askerlerimizin attığı adımlardan gelen son dakika bilgileri...
KRİTİK NOKTALARDA GEÇİCİ ÜSLER OLUŞTURULDU
Karadan ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, teröristlerden temizlediği Zap'taki Rubar, Cehennem, Karker, Küçük Cilo, Koordine, Şahin, Petrut Tepelerinde geçici üs alanları oluşturdu. Hava destekli kara harekâtında, Zap'tan Haftanin ve Kandil'e doğru kaçmak zorunda kalan teröristlerin terk ettiği yerlerde komandolar tarafından arazi arama taraması yapıldı.
30 TERÖRİST ETKİSİZ
Operasyon kapsamında komandolar tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi. Zap'ta 200-300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara bulundu.