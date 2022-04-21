RAMAZAN İMSAKİYE
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Pençe-Kilit'te son dakika gelişmesi! Stratejik noktalarda kontrol tamam

Son dakika haberleri... Kuzey Irak'ta terör örgütüne karşı başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar Zap'taki stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdi. Bölgeden Türkiye'ye doğru uzanan tüneller imha edilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 30'a yükseldi.

21.04.2022 08:42 - Son Güncelleme: 21.04.2022 08:49
Pençe-Kilit’te son dakika gelişmesi! Stratejik noktalarda kontrol tamam

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta başlatılan son dönemlerin en kapsamlı sınır ötesi harekâtı olan Pençe-Kilit Operasyonu'nda bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar, Zap'taki stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

İşte Pençe Kilit operasyonundan ve kahraman askerlerimizin attığı adımlardan gelen son dakika bilgileri...

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Pençe-Kilit’te son dakika gelişmesi! Stratejik noktalarda kontrol tamam

KRİTİK NOKTALARDA GEÇİCİ ÜSLER OLUŞTURULDU
Karadan ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, teröristlerden temizlediği Zap'taki Rubar, Cehennem, Karker, Küçük Cilo, Koordine, Şahin, Petrut Tepelerinde geçici üs alanları oluşturdu. Hava destekli kara harekâtında, Zap'tan Haftanin ve Kandil'e doğru kaçmak zorunda kalan teröristlerin terk ettiği yerlerde komandolar tarafından arazi arama taraması yapıldı.

Pençe-Kilit’te son dakika gelişmesi! Stratejik noktalarda kontrol tamam

TÜNELLER İMHA EDİLDİ
Eğitimli bomba uzmanı dedektör köpekler ile ASELSAN tarafından üretilen son teknoloji cihazları ile yapılan aramalarda, çok sayıda tuzaklanmış tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı ile anti tank mayınları bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi.

Pençe-Kilit’te son dakika gelişmesi! Stratejik noktalarda kontrol tamam

Komandolar, yaptıkları arazi keşif çalışmalarında yönü Türkiye'ye doğru olan tüneller tespit etti. Sığınak şeklinde yapılan tüneller yapılan aramaların ardından komandolar tarafından imha edildi.

Pençe-Kilit’te son dakika gelişmesi! Stratejik noktalarda kontrol tamam

30 TERÖRİST ETKİSİZ
Operasyon kapsamında komandolar tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi. Zap'ta 200-300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara bulundu.

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