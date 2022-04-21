Pençe-Kilit’te son dakika gelişmesi! Stratejik noktalarda kontrol tamam

TÜNELLER İMHA EDİLDİ

Eğitimli bomba uzmanı dedektör köpekler ile ASELSAN tarafından üretilen son teknoloji cihazları ile yapılan aramalarda, çok sayıda tuzaklanmış tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı ile anti tank mayınları bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi.