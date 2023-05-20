Kemal Kılıçdaroğlu'nun estirdiği 'Yalan Rüzgarı' kitap oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yalanları ve gerçek dışı iddialarıyla siyasetin dilini uzun süredir zehirliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 'Asrın Felaketi' nedeniyle yaraların sarılmaya çalışıldığı bir dönemde bile, söz ve eylemleriyle çalışmaları bloke eden Kılıçdaroğlu, halkın sinir uçlarıyla oynayan açıklamalar yapmaktan çekinmedi. Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana, bu tehlikeli anlayışı bir siyaset tarzı olarak benimseyen Kılıçdaroğlu'nun yalanları, kitap oldu. 'Yalan Rüzgarı' isimli kitapta iddialar ve gerçekler kanıtlarıyla beraber kamuoyuyla paylaşıldı.
20.05.2023 14:57 - Son Güncelleme: 20.05.2023 14:57
Deniz Baykal'a yönelik FETÖ tarafından gerçekleştirilen kaset kumpasının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, agresif, yalan ve iftira içerikli eylem ve söylemleri adeta politika haline getirdi.
Seçime gidilen süreçte meydana gelen Asrın Felaketi'nin ardından yürütülen yardım ve destek faaliyetlerini karalayan ve algı operasyonuna girişen Kılıçdaroğlu'nun yalanları, yetkili birimler tarafından her seferinden doğrularıyla paylaşılmak zorunda kalındı.