Amsterdam’da Filistin destekçilerine siyonist müdahale! Amsterdam Belediye Meclis üyesi de gözaltına alındı

Hollanda 'nın başkenti Amsterdam 'da, Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşanan olayların Filistin yanlılarına mal edilmesini ve medyanın tutumunu protesto etmek isteyen göstericilere, polis sert müdahalede bulundu.

Amsterdam Belediyesinin gösteri yasağı kararına rağmen saat 14.00 sıralarında Dam Meydanı'nda bir araya gelen Filistin destekçileri, İsrailli Maccabi Tel Aviv taraftarlarının başlattığı olayların Filistinlilere mal edilmesini ve medyanın olayları "antisemitizm" olarak yansıtmasını protesto etti.