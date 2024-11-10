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Amsterdam'da Filistin destekçilerine siyonist müdahale! Amsterdam Belediye Meclis üyesi de gözaltına alındı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşananların Filistinlilere mal edilmesini ve medyanın olayları "antisemitizm" olarak yansıtmasını protesto edildi. Hollanda polisi göstericilere çok sert müdahalede bulunurken, aralarında Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Jazie Veldhuyzen'in de bulunduğu çok kişiyi gösterici gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 18:35 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 19:10
Amsterdam’da Filistin destekçilerine siyonist müdahale! Amsterdam Belediye Meclis üyesi de gözaltına alındı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşanan olayların Filistin yanlılarına mal edilmesini ve medyanın tutumunu protesto etmek isteyen göstericilere, polis sert müdahalede bulundu.

Amsterdam’da Filistin destekçilerine siyonist müdahale! Amsterdam Belediye Meclis üyesi de gözaltına alındı

Amsterdam Belediyesinin gösteri yasağı kararına rağmen saat 14.00 sıralarında Dam Meydanı'nda bir araya gelen Filistin destekçileri, İsrailli Maccabi Tel Aviv taraftarlarının başlattığı olayların Filistinlilere mal edilmesini ve medyanın olayları "antisemitizm" olarak yansıtmasını protesto etti.

Amsterdam’da Filistin destekçilerine siyonist müdahale! Amsterdam Belediye Meclis üyesi de gözaltına alındı

Polis, gösterinin yasaklı olduğu uyarısının ardından meydanda toplanan kalabalığa coplarla müdahale ederken, bazı göstericilerin yaralandığı görüldü.

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