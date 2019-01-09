Başkan Erdoğan'ın vefat eden dayısı Ali Mutlu toprağa verildi

Mutlu için bugün ikindi vakti Rize'nin Güneysu ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan ile vatandaşlar katıldı.