Bu sefer ağzınız açık kalacak! The Simpsons Trump sukastini de tahmin etmiş! Yıllar önceden bugünü nişan aldılar...

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Trump, Pensilvanya'da düzenlediği bir miting sırasında silahlı saldırıya uğrayarak kulağından yaralandı. Bu şok edici olayın ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri, kehanetleriyle tanınan Amerikan yapımı "The Simpsons" dizisi oldu. Dizinin bir bölümünde Trump'a yönelik bir suikast girişiminin tasvir edildiği ortaya çıkınca, bu görüntüler X platformunda hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında geniş yankı buldu. İşte bu çarpıcı olayın detayları...
"The Simpsons" dizisi, geçmişte birçok olayı önceden bildiği iddialarıyla sık sık gündeme geliyor. Daha önce Donald Trump'ın başkanlığını bile tahmin eden dizi, bu kez Trump'a yönelik suikast girişimini de öngördüğü gerekçesiyle tartışmaların odağı oldu.
Suikast girişimi sırasında kulağından yaralanan Donald Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sosyal medya kullanıcıları, Simpsonlar'ın Trump'a yönelik bu saldırıyı tahmin ettiğini savunurken, bazıları ise bu kez kehanetlerinin tam olarak gerçekleşmediğini belirtiyor. Simpsonlar dizisinde Trump'ın cenazesi de ekrana getirilmişti, ancak Trump bu saldırıdan sağ olarak kurtuldu.
Simpsonlar'ın kehanetleri üzerine sosyal medyada yapılan tartışmalar devam ediyor. Bir kısım kullanıcı dizinin yine doğru tahminde bulunduğunu söylerken, diğerleri ise bu sefer yanıldıklarını düşünüyor.