Bu sefer ağzınız açık kalacak! The Simpsons Trump sukastini de tahmin etmiş! Yıllar önceden bugünü nişan aldılar...

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Trump, Pensilvanya'da düzenlediği bir miting sırasında silahlı saldırıya uğrayarak kulağından yaralandı. Bu şok edici olayın ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri, kehanetleriyle tanınan Amerikan yapımı "The Simpsons" dizisi oldu. Dizinin bir bölümünde Trump'a yönelik bir suikast girişiminin tasvir edildiği ortaya çıkınca, bu görüntüler X platformunda hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında geniş yankı buldu. İşte bu çarpıcı olayın detayları...