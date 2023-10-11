Eli kanlı İsrail ordusunun asker kara, hava, deniz gücü belli oldu! ABD sponsorluğundaki cephanede yok yok: Demir Kubbe, F-16...

İsrail, Gazze'de katliam yapıyor. Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası Gazze'de sivil yerleşim yerlerini gece gündüz demeden bombalayan İsrail, resmen savaş suçu işliyor. Günlerdir Gazze'ye acımadan ölüm yağdıran İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin fondaşlığında yılda 3,8 milyar dolardan fazla askeri yardım alarak dünyanın en güçlü orduları arasına girdi. Öte yandan roket atışlarına karşı Demir Kubbe'yi geliştiren ülkeye ABD'nin sağladığı yardımların toplam miktarı dikkat çekti. İşte eli kanlı İsrail ordusunun ABD sponsporluğundaki cephanesi ve dünyanın en güçlü orduları listesi...