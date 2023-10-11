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Eli kanlı İsrail ordusunun asker kara, hava, deniz gücü belli oldu! ABD sponsorluğundaki cephanede yok yok: Demir Kubbe, F-16...

İsrail, Gazze'de katliam yapıyor. Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası Gazze'de sivil yerleşim yerlerini gece gündüz demeden bombalayan İsrail, resmen savaş suçu işliyor. Günlerdir Gazze'ye acımadan ölüm yağdıran İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin fondaşlığında yılda 3,8 milyar dolardan fazla askeri yardım alarak dünyanın en güçlü orduları arasına girdi. Öte yandan roket atışlarına karşı Demir Kubbe'yi geliştiren ülkeye ABD'nin sağladığı yardımların toplam miktarı dikkat çekti. İşte eli kanlı İsrail ordusunun ABD sponsporluğundaki cephanesi ve dünyanın en güçlü orduları listesi...

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 18:07 Güncelleme 12 Ekim 2023, 17:49
Eli kanlı İsrail ordusunun asker kara, hava, deniz gücü belli oldu! ABD sponsorluğundaki cephanede yok yok: Demir Kubbe, F-16... 1

Katil İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor.

Eli kanlı İsrail ordusunun asker kara, hava, deniz gücü belli oldu! ABD sponsorluğundaki cephanede yok yok: Demir Kubbe, F-16... 2

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunun ardından sivil yerleşim yerlerini bombalayarak karşılık veren İsrail'in savaş uçakları beyaz fosfor adı verilen kimyasalı içeren patlayıcılar ile sivilleri hedef aldı.

Eli kanlı İsrail ordusunun asker kara, hava, deniz gücü belli oldu! ABD sponsorluğundaki cephanede yok yok: Demir Kubbe, F-16... 3

ABD KATİL İSRAİL ORDUSUNUN YANINDA

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