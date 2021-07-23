297 bilim adamı araştırdı! NGS Akkuyu üzerinden algı yapanlara kötü haber!

"ÇEVREYE ZARAR VERECEĞİ SÖYLEMLERİ, BİLİMSELLİKTEN UZAK BİR YAKLAŞIMDIR"

Kısa ve orta vadeli eylem planlarıyla bu sorunun çözülebileceğine inandığını ifade eden Demirak, şunları söyledi:

"Sorun, çevrenin korunması, doğal kaynakların yönetimi Türkiye'nin kalkınma öncelikleri ve stratejileri ile uyumlu bir şekilde ele alınıp yönetilmeye çalışılmaktadır. Hem hükümet tarafından hem de yerel yönetimler tarafından sorunun çözümü için gösterilen gayret ortadadır. Müsilajı bahane edip, müsilajı örnek gösterip Türkiye'nin kalkınması için gerekli projeler için olumsuz söylemler geliştirmek doğru değildir. Örneğin enerji ihtiyacı için seçenekten ziyade bir zorunluluk olan ve gelişmiş ülkeler sınıfına geçebilmesi için vazgeçilmez bir durum teşkil eden nükleer enerji santralinin, 'Mersin'de çevreye zarar vereceği' söylemleri bilimsellikten uzak bir yaklaşımdır.