Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda ilin emniyet müdürü değişti

Son dakika... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti. İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu Bursa Emniyet Müdürlüğüne; Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne; Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Emniyet Müdürlüğüne; Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürlüğüne atandı. İşte isim isim tüm liste...
Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ile Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı; Polis Başmüfettişi Rüştü Yılmaz ise 1. Hukuk Müşavirliği görevine getirildi.
Kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 24'ünün emniyet müdürü ile Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmen Şengün ve Resul Holoğlu da EGM emrine atandı.
Kararnameyle 52 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:
- İstihbarat Başkanı Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Emniyet Müdürlüğüne
- Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne
- Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Emniyet Müdürlüğüne
- Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürlüğüne