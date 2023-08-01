Kur'an-ı Kerim'i hedef alan alçak Salwan Momika aslına kim? Kimlerle bağlantısı var? İşte detaylar...

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika'nın Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıları İslam dünyasında büyük tepkilere yol açmıştı. Özellikle sözde özgürlük adı altında İsveç bu rezil eyleme müsaade ederken, Türkiye ise bu duruma engel olunması için çok sert dille somut adım çağrısında bulundu. Tüm bu yaşanan sürecin ardından Kur'an-ı Kerim'i hedef alan alçak Salwan Momika'nın bu cesareti nereden aldığı merak konusu oldu. Peki cehenneme odun olacak olan Salwan Momika aslında kim? Kimlerle bağlantısı var? İşte detaylar...