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Kur'an-ı Kerim'i hedef alan alçak Salwan Momika aslına kim? Kimlerle bağlantısı var? İşte detaylar...

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika'nın Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıları İslam dünyasında büyük tepkilere yol açmıştı. Özellikle sözde özgürlük adı altında İsveç bu rezil eyleme müsaade ederken, Türkiye ise bu duruma engel olunması için çok sert dille somut adım çağrısında bulundu. Tüm bu yaşanan sürecin ardından Kur'an-ı Kerim'i hedef alan alçak Salwan Momika'nın bu cesareti nereden aldığı merak konusu oldu. Peki cehenneme odun olacak olan Salwan Momika aslında kim? Kimlerle bağlantısı var? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 19:13 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 19:18
Kur’an-ı Kerim’i hedef alan alçak Salwan Momika aslına kim? Kimlerle bağlantısı var? İşte detaylar... 1

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, Danimarka'da ise Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri Kur'an-ı Kerim'i ateşe vererek provokatif eylemlerine bir yenisini daha eklemişti.

Kur’an-ı Kerim’i hedef alan alçak Salwan Momika aslına kim? Kimlerle bağlantısı var? İşte detaylar... 2

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar sürmeye devam etti. İsveç'in başkenti Stockholm'de parlamento binasının önünde Irak asıllı Salwan Momika ve arkadaşı Salwan Najem, Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. Momika, ayrıca Şii din adamı ve Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın fotoğrafını çiğnedi. Polis koruması altında olan Momika ve arkadaşına çevredekiler büyük tepki gösterdi. Najen, yerel basına yaptığı açıklamada, "Siz yasaklayana kadar birçok kez yakacağım" dedi.

Kur’an-ı Kerim’i hedef alan alçak Salwan Momika aslına kim? Kimlerle bağlantısı var? İşte detaylar... 3

Momika, daha önce 28 Haziran'da Stockholm Camii önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yakmış, 20 Temmuz'da ise Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

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