Anadolu Yıldızı tatbikatında nefes kesen anlar

Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denendiği tatbikatı, yerli ve yabancı gözlemciler ile basın mensupları TCSG Güven Gemisi'nden takip etti. Tatbikatı 9 ülkeden 15 gözlemci de takip etti.