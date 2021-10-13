Anadolu Yıldızı tatbikatında nefes kesen anlar
Anadolu Yıldızı-2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı. İskiri ve İpsala adaları arasında kalan bölümde yapılan tatbikatta, senaryo gereği uluslararası sularda batmakta olan bir kuru yük gemisinde bulunan kazazedeler kurtarıldı. Nefes kesen tatbikatın deniz safhası, başarıyla son buldu.
13.10.2021 16:07
- Son Güncelleme: 13.10.2021 16:17
Ege Ordusu Komutanlığı koordinesinde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katılımıyla icra edilen Anadolu Yıldızı-2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel'in katılımıyla başladı.
İskiri ve İpsala adaları arasında Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen tatbikatın ilk safhasında, senaryo gereği Türk Arama Kurtarma Bölgesi'ndeki kuru yük gemisinden alınan yardım çağrısı üzerine harekete geçildi.