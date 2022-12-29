HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.