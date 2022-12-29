HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Yılbaşına yaklaşırken plan yapmak isteyenler havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için yeni tahminlerini yayınladı. MGM o illerde kar yağışı için saat verdi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı