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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Yılbaşına yaklaşırken plan yapmak isteyenler havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için yeni tahminlerini yayınladı. MGM o illerde kar yağışı için saat verdi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

29.12.2022 09:30 - Son Güncelleme: 29.12.2022 09:30
HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

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