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Uyanınca 1 kaşık tüketmek yeterli! Canan Karatay yana yakıla onu öneriyor

Prof. Dr. Canan Karatay, son dönemin en popüler besinlerinden birini açıkladı. Karatay, vücudu besleyen ve birçok faydası olan bu besini önemle önerdi. Kilo vermeyi hızlandıran, metabolizmayı çalıştıran, kan şekerini dengeleyen bu besinin popülerliği giderek artıyor. İşte tek kaşığıyla baştan aşağı fayda sağlayan o besin...

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 17:47 Güncelleme 23 Aralık 2023, 17:47
Uyanınca 1 kaşık tüketmek yeterli! Canan Karatay yana yakıla onu öneriyor 1

Prof. Dr. Canan Karatay, son dönemin en popüler besinlerinden birini açıkladı. Karatay, vücudu besleyen ve birçok faydası olan bu besini önemle önerdi.

Uyanınca 1 kaşık tüketmek yeterli! Canan Karatay yana yakıla onu öneriyor 2

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlık konusundaki önerilerine bir yenisini ekleyerek çörek otu yağının sağlık üzerindeki faydalarını vurguladı.

Uyanınca 1 kaşık tüketmek yeterli! Canan Karatay yana yakıla onu öneriyor 3

CAYIR CAYIR KİLO VERDİRİYOR!

Karatay çörek otu yağının sindirim sistemini düzenleyerek metabolizmayı hızlandırdığını ve kilo kontrolüne yardımcı olduğunu söylüyor.

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