Uyanınca 1 kaşık tüketmek yeterli! Canan Karatay yana yakıla onu öneriyor

Prof. Dr. Canan Karatay, son dönemin en popüler besinlerinden birini açıkladı. Karatay, vücudu besleyen ve birçok faydası olan bu besini önemle önerdi. Kilo vermeyi hızlandıran, metabolizmayı çalıştıran, kan şekerini dengeleyen bu besinin popülerliği giderek artıyor. İşte tek kaşığıyla baştan aşağı fayda sağlayan o besin...