CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşı bu sıcakta bir tanker suya mahkum bıraktı! 2019’da yapacağız dediler ama hala tık yok

Bozburun, Selimiye, Taşlıca ve Söğüt Mahallelerinde su sorununa yıllardır çare bulunamadı. Şebeke suyu yetersiz kaldı. Kışın bile susuz kalan köylüler, yağmur suyu depolamak için tanklar alıyordu. Yazları sıcaklardan kavrulan köylülerin musluklarından günlerce su akmadı. Arada bir açılan musluklardan su tuzlu aktı.