CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşı bu sıcakta bir tanker suya mahkum bıraktı! 2019’da yapacağız dediler ama hala tık yok
Vatandaş resmen CHP'li belediyelerle zor sınavlar veriyor. Yönetim aksaklığının yaşandığı tüm belediyelerin altından CHP'li isimler çıkıyor. Tatil cenneti olarak bilinen Marmaris'te Bozburun Yarımadası yıllardır susuzluktan kırılıyor. Muğla Büyükşehir'in yörenin su sorununu çözmek için '2019'da başlıyoruz' diye duyurduğu projeden ise hala eser yok, kazma dahi vurulamadı.
Marmaris'in doğa harikası Bozburun Yarımadası kaderine terk edildi, unutuldu. Birçok hizmetten yoksun bırakıldı. Özellikle yazları tatilci akınına uğrayan Yarımada, yoğunluğu kaldıramaz hale geldi. Tatil cennetinde kronik hale gelen su sıkıntısı çileye dönüştü.
Bozburun, Selimiye, Taşlıca ve Söğüt Mahallelerinde su sorununa yıllardır çare bulunamadı. Şebeke suyu yetersiz kaldı. Kışın bile susuz kalan köylüler, yağmur suyu depolamak için tanklar alıyordu. Yazları sıcaklardan kavrulan köylülerin musluklarından günlerce su akmadı. Arada bir açılan musluklardan su tuzlu aktı.
BARAJ YÜZDE 70 DOLU, KÖYLER SUSUZ
Ortalama doluluğu yüzde 70 olan ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Marmaris Atatürk Barajı'ndan, Bozburun Yarımadası'na bir su hattı döşenemedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2019 Mart ayında 25 milyon TL'lik yatırımla, 44 bin 800 metrelik hat döşeyerek su sorununu ortadan kaldıracağını açıkladı.
Muğla Büyükşehir'in 2018'de hazırlıklarını tamamladıklarını, 2019'da uygulamaya başlayacaklarını duyurduğu projeden, 4 yıldır hala eser yok. Yarımadanın su sorunu çözeceğini duyuran Büyükşehir, yöre halkı yıllardır susuzluktan kırılırken bir kazma dahi vuramadı.