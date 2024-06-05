PYD/YPG'den Suriye'nin kuzeyinde sinsi oyun! Irak'tan Türkiye'ye iş birliği mesajı geldi! Ateş çemberinde ABD faktörü

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Ankara ise bu duruma fırsat vermeyeceğini belirterek, 28 Mayıs tarihli Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayımlanan bildiride herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı sözde 'seçim' müsameresinin kabul edilemez olduğunu net bir dille ifade edip PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgedeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini ilan etti.