PYD/YPG'den Suriye'nin kuzeyinde sinsi oyun! Irak'tan Türkiye'ye iş birliği mesajı geldi! Ateş çemberinde ABD faktörü

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK eliyle yapılması planlanan 'teröristan' odaklı seçim müsameresine karşı Ankara harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın 'Harekete geçmekten çekinmeyiz' sözleri Kandil'i panikletirken, MGK toplantısında yaşanan son gelişmeler SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, tarafından ele alındı. Amerikan siyasetinin pragmatik olduğuna işaret eden Müderrrisoğlu, " PYD, yarardan çok maliyet üretirse ABD arkasına bakmadan gider. ABD bırakırsa PYD'nin yok olması için Türkiye'ye de gerek kalmaz" diyerek çarpıcı bir analizde bulundu. Irak'tan da Türkiye'ye iş birliği mesajı geldi.
'Teröristan' hayali kuranlar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güney sınırındaki hattı kapsayan alanda kirli bir plan devreye soktu. PKK- YPG, Suriye'de 11 Haziran'da sözde yerel seçim yapacağını açıkladı.
Ankara ise bu duruma fırsat vermeyeceğini belirterek, 28 Mayıs tarihli Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayımlanan bildiride herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı sözde 'seçim' müsameresinin kabul edilemez olduğunu net bir dille ifade edip PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgedeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini ilan etti.
HAREKAT SİNYALİ: "HAREKETE GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bölgedeki gelişmeleri 'yakın takipte' olduğunu bildirdi.