Antalya'da avukat ile başsavcı arasında yaşanan "tuvalet" kavgasının görüntüsü ortaya çıktı.
Kaş Adliyesi'nde 16 Mayıs Perşembe günü saat 16.50 sıralarında adliye binasındaki tuvalete giren Avukat Hakan Tüzen ile aynı sıralarda tuvalette olan Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma çıktı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Avukat Tüzen'in, Başsavcı tarafından zorla dışarı çıkarıldığına dair iddiaları içeren olaylardan sonra kilidi değiştirilen ve avukatların girişine yasaklanan tuvalette yaşanan tartışma anılarının görüntüleri ortaya çıktı.