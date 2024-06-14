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Kaş Adliyesi'ndeki "tuvalet" kavgasının görüntüleri ortaya çıktı!

Antalya'nın Kaş ilçe adliyesinde Avukat Hakan Tüzen ile Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında yaşanan "tuvalet" krizinin görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan tuvalet kriziyle gündeme gelen Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu dün 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Afyonkarahisar'a savcı olarak atandı. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 16:51 Güncelleme 14 Haziran 2024, 16:51
Kaş Adliyesi’ndeki tuvalet kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 1

Antalya'da avukat ile başsavcı arasında yaşanan "tuvalet" kavgasının görüntüsü ortaya çıktı.

Kaş Adliyesi’ndeki tuvalet kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 2

Kaş Adliyesi'nde 16 Mayıs Perşembe günü saat 16.50 sıralarında adliye binasındaki tuvalete giren Avukat Hakan Tüzen ile aynı sıralarda tuvalette olan Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma çıktı.

Kaş Adliyesi’ndeki tuvalet kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 3

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Avukat Tüzen'in, Başsavcı tarafından zorla dışarı çıkarıldığına dair iddiaları içeren olaylardan sonra kilidi değiştirilen ve avukatların girişine yasaklanan tuvalette yaşanan tartışma anılarının görüntüleri ortaya çıktı.

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