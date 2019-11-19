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İşte Türkiye siyasetine yön veren siyasetçilerin arşivlerde kalmış fotoğrafları!

İşte Türkiye siyasetine yön veren siyasetçilerin arşivlerde kalmış ve çoğu kişinin daha önce hiç görmediği fotoğrafları…

19.11.2019 11:38 - Son Güncelleme: 19.11.2019 12:07
İşte Türkiye siyasetine yön veren siyasetçilerin arşivlerde kalmış fotoğrafları!

İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongre için Konya'ya giderken Z.burnu Teşkilatını ziyaret etti - 1984

İşte Türkiye siyasetine yön veren siyasetçilerin arşivlerde kalmış fotoğrafları!

Tansu Çiller, Sivas'taki mitingte : "Bu bacınız sizi il yapsın mı?" (Sivas zaten ildi)

İşte Türkiye siyasetine yön veren siyasetçilerin arşivlerde kalmış fotoğrafları!

Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz; Ünlü Pop Sanatçısı Ricky Martin ile tanışması - 1998 (AA)

İşte Türkiye siyasetine yön veren siyasetçilerin arşivlerde kalmış fotoğrafları!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahliyesinden 2 hafta sonra İzmir'de - 1999

İşte Türkiye siyasetine yön veren siyasetçilerin arşivlerde kalmış fotoğrafları!

Recep Tayyip Erdoğan ailesi ile birlikte Kanal 7'de İbrahim Sadri'nin konuğu oldu - 1997

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