İşte Türkiye siyasetine yön veren siyasetçilerin arşivlerde kalmış fotoğrafları!
İşte Türkiye siyasetine yön veren siyasetçilerin arşivlerde kalmış ve çoğu kişinin daha önce hiç görmediği fotoğrafları…
19.11.2019 11:38
- Son Güncelleme: 19.11.2019 12:07
İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongre için Konya'ya giderken Z.burnu Teşkilatını ziyaret etti - 1984
Tansu Çiller, Sivas'taki mitingte : "Bu bacınız sizi il yapsın mı?" (Sivas zaten ildi)
Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz; Ünlü Pop Sanatçısı Ricky Martin ile tanışması - 1998 (AA)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahliyesinden 2 hafta sonra İzmir'de - 1999
Recep Tayyip Erdoğan ailesi ile birlikte Kanal 7'de İbrahim Sadri'nin konuğu oldu - 1997