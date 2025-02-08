Saatte 225 km hıza ulaşacak! Yerli ve Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nde ilk kaynak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni'nde konuştu.

Bakan Uraloğlu, "Son 23 yılda yerli sanayimizi geliştirerek; birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında bir ihracat ülkesi olduk. Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi ve milli elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. "TÜRKİYE, BUGÜN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TEKNOLOJİLERİNİ ÜRETİYOR" Sürecin Türk milletinin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğinin simgesi olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Bir zamanlar bayrak ipi üretemeyen, toplu iğneyi dahi ithal eden Türkiye bugün dünyanın en önemli ve stratejik teknolojilerini üretiyor. Bir zamanlar bizlere üretilmesi imkânsız gelenler, hayal ürünü denilenler, bugün gerçeğe dönüştü." açıklamasında bulundu.

TÜRASAŞ ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK RAYLI SİSTEM ARAÇ ÜRETİCİLERİNDEN OLDU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryollarını 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 2 bin 251 kilometresi YHT ve Hızlı Tren Hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre artırarak 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık." Demiryolu ulaşım ağını geliştirirken bir diğer hedefin ise yerli ve milli demiryolu ve raylı ulaşım sistemleri sanayisinin geliştirilmesi olduğunu anlatan Uraloğlu, "Bu hususta yapılabilecek her yasal düzenlemeyi yapıp özel sektörümüzün önünü açtık. Şu anda bizleri bir araya getiren TÜRASAŞ'ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük." açıklamasında bulundu.

160 KİLOMETRE HIZA SAHİP MİLLİ VE YERLİ ELEKTRİKLİ TRENLERDEN 19 SET DAHA ÜRETİLECEK Bugüne kadarki süreçte uluslararası standartlarda; yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu ve yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, Tren Kontrol Yönetim Sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri ürettiklerini belirten Uraloğlu, "2023 yılında saatte 160 kilometre hıza sahip ilk milli ve yerli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldık. Yeni Sakarya ismini verdiğimiz 3 setimiz şu an Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yapıyor. 2025 yılında 10 set, 2026 yılında 9 set olmak üzere toplamda 19 set daha üreteceğiz." dedi. Yerli ve milli sürücüsüz metro aracını da raylara indirdiklerini anımsatan Uraloğlu, "İlk yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerimizi kullanmaya başladık. 'Eskişehir 5000' Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi ile yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, saatte 140 kilometre hıza sahip yeni nesil bir elektrikli anahat lokomotifimizi yerli ve milli imkanlar ile ürettik. Seri üretime geçtiğimiz projemiz kapsamında; 20 adedi bu yıl olmak üzere 2027 yılına kadar 95 lokomotif üreterek TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüze teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.