Başkan Erdoğan sevgisi pankartlara taşındı: Paradan 6 sıfırı sen attın sandıkta 6 sıfırı biz atacağız!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine olan ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Erdoğan Adıyaman'ın ardından depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu. Alanda 70 bin kişinin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Başkan Erdoğan depremzedelere yönelik hakaretlere tepki gösterdi ve "Kinlerini ve nefretlerini depremzedelere yönelterek alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar." dedi. Başkan Erdoğan, alandaki bir pankartı da okudu. Pankartta, "Paradan 6 sıfırı sen attın sandıkta 6 sıfırı biz atacağız" ifadeleri dikkat çekti. İşte deprem bölgesinde vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a kare kare sevgi seli...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine olan ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Erdoğan Adıyaman'ın ardından depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gitti.
"DEVLETİMİZ KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"
Erdoğan devamında, "50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize bu bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Siz olsanız da olmasanız da, devletimiz kardeşlerinin yanındadır. AFAD'ı, Kızılay'ı, bütün imkanlarıyla yanındadır. Ve bundan sonra da yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.
"DEPREMZEDELERE YÖNELTEREK ALÇAKLIĞIN EVRENSEL TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA AÇTILAR"
Başkan Erdoğan, "Biz deprem bölgesini ayağa kaldırmaya çalışırken birileri burada turistik gezi yaparak resim çektirip gidiyor. Kinlerini ve nefretlerini depremzedelere yönelterek alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar." sözlerini kullandı..
"DEPREM ŞEHİRLERİNİN TAMAMINI AYAĞA KALDIRACAĞIZ"
Başkan Erdoğan, "Gıdadan temizliğe kadar depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar kurduk. Kahramanmaraş patladı. Yüzde 72 ile büyükşehirler arasında birinci şehir oldu. İkinci turda Kahramanmaraş'a ben inanıyorum ki, yüzde 80'leri yakalayacak. Kendi şehirlerinde kalan 3 milyon kardeşimize kurduğumuz 905 bini aşkın çadırda, 112 bini aşkın konteynerde barınma sağladık." ifadelerin yer verdi.