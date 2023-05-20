Başkan Erdoğan sevgisi pankartlara taşındı: Paradan 6 sıfırı sen attın sandıkta 6 sıfırı biz atacağız!

"DEVLETİMİZ KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"

Erdoğan devamında, "50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize bu bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Siz olsanız da olmasanız da, devletimiz kardeşlerinin yanındadır. AFAD'ı, Kızılay'ı, bütün imkanlarıyla yanındadır. Ve bundan sonra da yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.