Başkan Erdoğan ve Rusya Lideri Putin arasında kritik görüşme! Masada tahıl koridoru var!

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından temmuz ayında İstanbul'da varılan 'tahıl koridoru' anlaşmasının şu ana kadar amacına uygun kıtlık çeken ülkelere yardım için kullanılmadığını dile getiren Rusya lideri Vladimir Putin'in 15-16 Eylül'de Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde bir araya geleceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ne gibi talepleri olacağı şekillenmeye başladı.