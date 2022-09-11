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Haberler Güncel Bakanlıklardan peş peşe iş ilanı! 9 bin 105 TL maaşla en az lise mezunu 8.533 memur alınacak! İş arayanlara talih kuşu kondu!

Bakanlıklardan peş peşe iş ilanı! 9 bin 105 TL maaşla en az lise mezunu 8.533 memur alınacak! İş arayanlara talih kuşu kondu!

Bakanlıklar duyurdu! Eylül ayında toplam 8.533 personel alımı yapılacak! İş arayan binlerce kişi konu hakkında araştırmalara başladı. İşte bakanlıklar tarafından yayımlanan ilanlar ve konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
11.09.2022 00:20 - Son Güncelleme: 11.09.2022 00:20
Bakanlıklardan peş peşe iş ilanı! 9 bin 105 TL maaşla en az lise mezunu 8.533 memur alınacak! İş arayanlara talih kuşu kondu!

Bakanlıklar tarafından eylül ayı iş ilanları yayınlandı. İş arayan binlerce kişi müjdeli haberin ardından konu hakkında araştırmalara başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakanlıklardan peş peşe iş ilanı! 9 bin 105 TL maaşla en az lise mezunu 8.533 memur alınacak! İş arayanlara talih kuşu kondu!

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığı 300 büro personeli, 886 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 temizlik personeli alımı yapacak.

Bakanlıklardan peş peşe iş ilanı! 9 bin 105 TL maaşla en az lise mezunu 8.533 memur alınacak! İş arayanlara talih kuşu kondu!

Adayların başvuru yapabilmeleri için 2020 KPSS B grubu oturumuna katılmış olması gerekiyor. Lise mezunları için KPSS P94, ön lisans mezunları için KPSS P93, lisans mezunları için de KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.

Bakanlıklardan peş peşe iş ilanı! 9 bin 105 TL maaşla en az lise mezunu 8.533 memur alınacak! İş arayanlara talih kuşu kondu!

GSB MEMUR ALIMI KADROLARI

Büro Personeli: (Kadın veya Erkek): 300 personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi:

Kadın: 413 personel

Erkek: 453 personel

Temizlik Personeli

Kadın: 1643 personel

Erkek: 1338 personel

Bakanlıklardan peş peşe iş ilanı! 9 bin 105 TL maaşla en az lise mezunu 8.533 memur alınacak! İş arayanlara talih kuşu kondu!

2022 EYLL GSB MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 10 Eylül 2022 (10.00) - 15 Eylül 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. Aşağıdaki bağlantı üzerinden adaylar başvurularını yapabilecektir. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra giriş bilgilerini sisteme giren adaylar daha sonra yeni başvuru sekmesinden başvuru işlemlerine başlayabilecektir.

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