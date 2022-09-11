Bakanlıklardan peş peşe iş ilanı! 9 bin 105 TL maaşla en az lise mezunu 8.533 memur alınacak! İş arayanlara talih kuşu kondu!

Adayların başvuru yapabilmeleri için 2020 KPSS B grubu oturumuna katılmış olması gerekiyor. Lise mezunları için KPSS P94, ön lisans mezunları için KPSS P93, lisans mezunları için de KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.