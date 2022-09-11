Bakanlıklardan peş peşe iş ilanı! 9 bin 105 TL maaşla en az lise mezunu 8.533 memur alınacak! İş arayanlara talih kuşu kondu!
Bakanlıklar duyurdu! Eylül ayında toplam 8.533 personel alımı yapılacak! İş arayan binlerce kişi konu hakkında araştırmalara başladı. İşte bakanlıklar tarafından yayımlanan ilanlar ve konu hakkında merak edilenler...
11.09.2022 00:20 - Son Güncelleme: 11.09.2022 00:20
2022 EYLL GSB MEMUR ALIMI NE ZAMAN?
Adaylar başvurularını 10 Eylül 2022 (10.00) - 15 Eylül 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. Aşağıdaki bağlantı üzerinden adaylar başvurularını yapabilecektir. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra giriş bilgilerini sisteme giren adaylar daha sonra yeni başvuru sekmesinden başvuru işlemlerine başlayabilecektir.