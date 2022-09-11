Hava nasıl olacak? Soğuk hava dalgası geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Yarından itibaren...
Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Soğuk hava dalgası ülkeye giriş yapıyor. Uzmanlar ve MGM yarından itibaren sıcaklıkların düşeceğine dair uyarı üstüne uyarı yapıyor. Türkiye genelinde yağmurlu ve soğuk hava dalgası hakim olacak. İstanbul ve birçok il için alarm verildi. Peki yarın hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu