Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ne dair merak edilenleri yanıtladı

"11 bin metreküp müsilajımızı bertaraf ettik. 22 maddelik acil eylem planı ortaya koyduk. Fabrikalar, sanayi tesisleri, gemiler, atık su tesisleri tespit edilmiş durumda. Kirletici faktörleri anlık olarak izliyoruz. Kirliliği kim yapıyorsa kapatma dahil cezaları uyguluyoruz. Denizlerimizde şu anda Müsilaj görünmüyor. Ancak bu müsilaj görünmeyeceği anlamına gelmiyor. Bugün aldığımız değerlendirmeler, sahada almış olduğumuz ölçümlerde herhangi bir müsilaja rastlanmadı.