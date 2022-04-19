Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ne dair merak edilenleri yanıtladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Toplantısı'nda Marmara Denizi'ne dair başta müsilaj olmak üzere birçok konuda merak edilenleri yanıtladı. Toplantıda müsilaj sıkıntısının bu sene görülmediği fakat Marmara Denizi'nin hasta olduğu vurgulandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Toplantısı'nda katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
MÜSİLAJ SORUNU BU SENE DE DEVAM EDİYOR MU?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'nde geçtiğimiz yıl oluşan müsilaja yönelik, "Marmara Denizi'ne baktığımızda testlerde oksijenin azaldığını, azot ve fosforun artışının gösterdiği ancak müsilaja rastlanılmadığı tespit edilmiş" dedi.
Toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Kurum, yapılacak projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
KİRLİLİK İÇİN ÇEŞİTLİ KONULAR GÜNDEMDE
Kurum, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin azaltılması için çalışmaların sürdüğünü, deniz tabanında ve derin sularda bulunan kirlilik için de filtre ve çökeltim üniteleri oluşturulması için öneriler olduğunu belirtti.
"11 bin metreküp müsilajımızı bertaraf ettik. 22 maddelik acil eylem planı ortaya koyduk. Fabrikalar, sanayi tesisleri, gemiler, atık su tesisleri tespit edilmiş durumda. Kirletici faktörleri anlık olarak izliyoruz. Kirliliği kim yapıyorsa kapatma dahil cezaları uyguluyoruz. Denizlerimizde şu anda Müsilaj görünmüyor. Ancak bu müsilaj görünmeyeceği anlamına gelmiyor. Bugün aldığımız değerlendirmeler, sahada almış olduğumuz ölçümlerde herhangi bir müsilaja rastlanmadı.