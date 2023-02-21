Kahramanmaraş depremi sonrası gündeme gelmişti! 1894 İstanbul depremi ve HAARP ilişkisi! Komplo teorileri doğru mu? HAARP deprem yaratır mı?

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kaya, şu paylaşımları yaptı:

1.349 KİŞİ ÖLDÜ

"İstanbul'da 10 Temmuz 1894'te saat 12.24'te Marmara Denizi İzmit açıklarında ve tahminen 7.0 büyüklüğünde kent hafızasında derin izler bırakan bir deprem olmuştu. 1894 Depremi'nde İstanbul ile birlikte Adalar, Sapanca, Yalova, Çınarcık, Gölcük ve Adapazarı gibi doğu Marmara yerleşimleri de hasar gördü ve 1.349 kişi öldü. İstanbul'da Tarihi Yarımada'da Kapalıçarşı başta olmak üzere çok sayıda bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı."