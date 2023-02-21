Kahramanmaraş depremi sonrası gündeme gelmişti! 1894 İstanbul depremi ve HAARP ilişkisi! Komplo teorileri doğru mu? HAARP deprem yaratır mı?
Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen Türkiye'nin yüreğini yakan 7,6 ve 7,7'lik depremler sonrası sosyal medyada HAARP hakkındaki komplo teorileri yeniden gündeme gelmişti. 1894'teki 7.0'lık İstanbul depreminden sonra da "Sondaj yapan yabancı gemi tetikledi" iddiasının gündeme geldiği ortaya çıktı. Deprem silahı mı? Bilimsel araştırma mı? HAARP silahı nedir? İşte tüm merak edilenler.
Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş depremi sonrasındaysa yeniden HAARP Projesi'ne dair komplo teorileri yeniden gündeme geldi. Komplonun fitilini, ABD'ye ait savaş gemisi USS Nitze, İstanbul Boğazı'na demirlemesi yaktı. 6 Şubat'ta İstanbul Kağıthane'de 3.1 şiddetinde beklenmedik bir deprem yaşandı ve bu küçük sarsıntıyı ABD gemisine bağlayan iddialar ortaya atıldı.
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"Bir savaş taktiği olarak yapay deprem" tartışılırken savaş gemisi USS Nitze, İstanbul'dan Gölcük'e yol aldı. Aynı gecenin sabahı yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler komplo teorisini büyüttü. Dinler tarihçisi yazar Hasan Mert Kaya'nın sosyal medyada paylaştığı bilgiler, benzer komplo teorisinin 129 yıl önce de gündeme geldiğini ortaya koydu. Kaya, İstanbul'da yaşanan en büyük depremlerden biri olan 1894 depreminin ardından döneminin gazetelerinde "Marmara Denizi'nde sondaj yapan yabancı bir gemi tarafından suni olarak yapıldı" iddiasının yer aldığını yazdı.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kaya, şu paylaşımları yaptı:
1.349 KİŞİ ÖLDÜ
"İstanbul'da 10 Temmuz 1894'te saat 12.24'te Marmara Denizi İzmit açıklarında ve tahminen 7.0 büyüklüğünde kent hafızasında derin izler bırakan bir deprem olmuştu. 1894 Depremi'nde İstanbul ile birlikte Adalar, Sapanca, Yalova, Çınarcık, Gölcük ve Adapazarı gibi doğu Marmara yerleşimleri de hasar gördü ve 1.349 kişi öldü. İstanbul'da Tarihi Yarımada'da Kapalıçarşı başta olmak üzere çok sayıda bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı."
BAĞIŞÇILARA MADALYA
"Deprem tüm Anadolu'da, hatta Yunanistan'da ve Girit'te de hissedildi. Rusya ve İngiltere'de sismik kayıtlara girdi. Osmanlı için uluslararası yardım kampanyası başlatıldı. Devlet de yurtiçinde resmi yardım kampanyası başlattı. Padişah ve devlet adamlarının ardından dönemin sanatçıları, iş insanları ve şirketleri de yardım ve bağışlarla yaraların sarılmasına yoğun biçimde katkı sağladılar. Bağışçılara Deprem (Hareket-i Arz) Madalyası verildi."