MEB LGS örnek sorular listesi! 2019 Nisan ayı örnek sorular ve cevap anahtarı için tıkla
LGS örnek sorular listesi, sınava girecek öğrencilerin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. LGS sınavına kısa bir süre kala öğrenciler sınava hazırlıklarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ise Nisan ayı LGS örnek sorular listesini paylaştı. LGS Nisan ayı soru ve cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2019 Nisan ayı LGS örnek sorular ve cevap anaharı...
30.04.2019 10:59
- Son Güncelleme: 30.04.2019 10:59
Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 LGS sınavı için her ay örnek sorular yayınlayacağını duyurmuştu. Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarının örnek sorular listesinden sonra Nisan ayı örnek sorular listesi de yayınlandı. LGS sınavına hazırlanan öğrenciler, bu örnek sorular aracılığıyla süreci rahat tamamlayabiliyor. LGS Nisan ayı örnek sorular listesi, sayısal alanda Matematik'den 10 ve Fen Bilimleri'nden 10 soru, sözel alanda ise Türkçe'den 10, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük'den 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 5, İngilizce'den 5'er sorudan oluşuyor.
İşte 2019 Nisan ayı LGS örnek sorular:
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