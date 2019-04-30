MEB LGS örnek sorular listesi! 2019 Nisan ayı örnek sorular ve cevap anahtarı için tıkla

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 LGS sınavı için her ay örnek sorular yayınlayacağını duyurmuştu. Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarının örnek sorular listesinden sonra Nisan ayı örnek sorular listesi de yayınlandı. LGS sınavına hazırlanan öğrenciler, bu örnek sorular aracılığıyla süreci rahat tamamlayabiliyor. LGS Nisan ayı örnek sorular listesi, sayısal alanda Matematik'den 10 ve Fen Bilimleri'nden 10 soru, sözel alanda ise Türkçe'den 10, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük'den 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 5, İngilizce'den 5'er sorudan oluşuyor.

İşte 2019 Nisan ayı LGS örnek sorular: