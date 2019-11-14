Emniyet'ten son dakika açıklaması! Polis alımı şartları değişti mi? Renk körlüğü polis alımına engel mi?
Renk körlüğü polis alımında engel mi? Polis alımlarında vatandaşlardan renk körlüğü sorunun kaldırılması yönünde talepler artmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte renk körlüğü ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, renk körlüğü polis alımına engel mi? Polis alımı şartları değişti mi?
14.11.2019 14:38
- Son Güncelleme: 14.11.2019 15:00
Polis alımı şartları değişti mi? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen polis alımlarında bilindiği üzere halk arasında ''renk körlüğü'' olarak bilinen ''renk algılama bozuklukları olanlar polis olamıyordu. Polis alımında renk körlüğü sorunun ortadan kaldırılması yönünde talepler yapılıyordu. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, yurt içi ve dışındaki uygulamalar araştırıldı ve renk körlüğü konusunda açıklama geldi. Peki, renk körlüğü polis alımına engel mi? Polis alımı şartları değişti mi? İşte konu ile ilgili detaylar...
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