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Emniyet'ten son dakika açıklaması! Polis alımı şartları değişti mi? Renk körlüğü polis alımına engel mi?

Renk körlüğü polis alımında engel mi? Polis alımlarında vatandaşlardan renk körlüğü sorunun kaldırılması yönünde talepler artmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte renk körlüğü ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, renk körlüğü polis alımına engel mi? Polis alımı şartları değişti mi?

14.11.2019 14:38 - Son Güncelleme: 14.11.2019 15:00
Emniyet'ten son dakika açıklaması! Polis alımı şartları değişti mi? Renk körlüğü polis alımına engel mi?

Polis alımı şartları değişti mi? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen polis alımlarında bilindiği üzere halk arasında ''renk körlüğü'' olarak bilinen ''renk algılama bozuklukları olanlar polis olamıyordu. Polis alımında renk körlüğü sorunun ortadan kaldırılması yönünde talepler yapılıyordu. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, yurt içi ve dışındaki uygulamalar araştırıldı ve renk körlüğü konusunda açıklama geldi. Peki, renk körlüğü polis alımına engel mi? Polis alımı şartları değişti mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

Emniyet'ten son dakika açıklaması! Polis alımı şartları değişti mi? Renk körlüğü polis alımına engel mi?

POLİS ALIMI ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ? RENK KÖRLÜĞÜ...

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis alımlarında renk körlüğü sorununun kaldırılması yönünde vatandaşlardan gelen talepler üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, yurt içi ve dışındaki uygulamalar araştırıldı.

Emniyet'ten son dakika açıklaması! Polis alımı şartları değişti mi? Renk körlüğü polis alımına engel mi?

Bu kapsamda Amerika, Çin, Almanya, Fransa, Japonya, Avusturya, Danimarka ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 27 ülkede polisliğe girişte yapılan renk körlüğü uygulamaları incelendi. Sonuçta renk körlüğü bulunanların polis olamadığı tespit edildi.

Emniyet'ten son dakika açıklaması! Polis alımı şartları değişti mi? Renk körlüğü polis alımına engel mi?

Farklı uygulamaların olduğu birkaç ülkede ise yapılan görevlendirme şekillerinin Türk polisinin çalışma şart ve usullerine uymadığı ve diğer ülkelerin de bu durumu güvenlik zafiyeti olarak değerlendirdiği belirlendi.

Emniyet'ten son dakika açıklaması! Polis alımı şartları değişti mi? Renk körlüğü polis alımına engel mi?

Ayrıca Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve hakem hastanelerde görevli göz hastalıkları uzmanları ile yapılan görüşmelerde, "kısmi renk körlüğünün" kendi içerisinde önem sırasına ayrılabilmesinin tıbben mümkün olmadığı kanaati ve görüşü bildirildi.

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