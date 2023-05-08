Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu! Boğazın incisi kapılarını yeniden açıyor!
Restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı olan Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kız Kulesi 11 Mayıs akşamı açılıyor "diye konuştu.
2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin 11 Mayıs akşamı açılacağını açıkladı.
"KIZ KULESİ 11 MAYIS AKŞAMI AÇILIYOR"
Bakan Ersoy, gazetecilerin Kız Kulesi'nin ne zaman açılacağına dair sorusu üzerine "11 Mayıs akşamı açılıyor. Bugün itibariyle tanıtım ve anonsları yapılıyor zaten" dedi.
Bakan Soylu'nun Kuruçeşme Camii'ni de hatırlatması üzerine Ersoy, "Onun da sözünü buradan verelim. Zaten o camii bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü programına dahil edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2023 programında var. Biz yine aynı buradaki gibi çok hızlı bir zamanda oradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız.
Biz camilerimizi sadece ibadet yeri olarak görmüyoruz. Bu tarz tarihi camilerimiz aynı zamanda bizim kültür varlıklarımız, gelecek nesillere de aktarmamız gereken korunması gereken öncelikli varlıklarımız. O yüzden aynı itinayı oraya da gösterip hızlı bir şekilde ibadete hazır hale tekrar getireceğiz" dedi.