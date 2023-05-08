Kız Kulesi’nin açılış tarihi belli oldu! Boğazın incisi kapılarını yeniden açıyor!

Bakan Soylu'nun Kuruçeşme Camii'ni de hatırlatması üzerine Ersoy, "Onun da sözünü buradan verelim. Zaten o camii bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü programına dahil edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2023 programında var. Biz yine aynı buradaki gibi çok hızlı bir zamanda oradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız.