Milli İHAlarda yerli haberleşme dönemi

Fırat, bu alandaki ihtiyaçları değerlendirdiklerini ve stratejik bir kararla daha iyi bir anten geliştirmeyi de gündemlerine aldıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Gelinen noktada, uydu terminalinin bileşenleri modem ve anteni yerli olarak tasarlayıp ürettik. Son olarak antenimizin laboratuvar testleri tamamlandı, ürünümüz sahaya da çıktı. Sahadaki bulgularımız güzel. Çalışmalarda elde edilen başarı dolayısıyla TUSAŞ bundan sonraki 'Anka'larda yurt dışından uydu terminali tedarik etmek yerine yerli tedarikçiyle çalışma niyetine girdi. Savunma Sanayii Başkanlığında da zaten böyle bir yaklaşım vardı. Bir ihale yapıldı, biz de teklif verdik ve ipi göğüsledik. TUSAŞ ile 'Anka'larda yerli uydu terminali kullanımına yönelik anlaşma yaptık. Teknoloji kazanım yükümlülüğünde geliştirdiğimizden biraz farklı şeyler istiyorlar. Bunun için anten ve modemde bazı değişiklikler olacak."