Başkan Erdoğan TBMM'nin açılış törenine katıldı
73 günlük aranın ardından TBMM bugün yapılacak törenle yeniden iş başı yaptı. Açılış programının ilk töreni saat 14.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Saat 15.00'te ise TBMM Genel Kurulu toplandı. Başkan Erdoğan da Meclis'in açılış törenine katıldı. TBMM Genel Kurulu'nda açılış töreninde konuşma yapan Erdoğan, özellikle Suriye ve Güvenli Bölge konusunda birbirinden önemli mesajlar verdi.
73 günlük aranın ardından TBMM bugün yapılacak törenle yeniden iş başı yapıyor. Açılış programının ilk töreni saat 14.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Saat 15.00'te ise TBMM Genel Kurulu toplandı. Başkan Erdoğan da Meclis'in açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ardından kürsüye gelerek Genel Kurul'a hitap etti.
Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Önce devletim ve milletim demeyen hiç kimsenin bu kutlu çatı altında olmaya hakkı yok." dedi. Başkan Erdoğan Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunun altını çizerken, "Türkiye, masa başında yazılan senaryoların figüranlığını yapacak kadar köksüz bir ülke midir?" dedi.
İŞTE ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, TBMM'nin 27'inci dönem 3'üncü yasama yılının açılışında sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Büyük Millet Meclisi'nin açılışından günümüze kadar ülkemize hizmet eden tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyorum. Hayatta olan milletvekillerinin tamamına sağlık, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
Malazgirt'ten İstiklal harbimize, terörle mücadele sürecimizde kadar bu toprakların vatanımızı olması için mücadele eden kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum.
Suriye'de Irak'ta Afganistan'da Lübnan'da Balkanlar'da bayrağımızı gururla dalgalandıran güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum
İstiklal Harbimizin başlamasının 100. Yıl dönümü… Bir asır önce Samsun'dan başlayıp Ankara'da ilk menziline ulaşan bu kutlu yolculuk 1920'de Meclis'İn açılışıyla yeni bir safhaya evrilmiştir.Genç cumhuriyet fidanı 4 yıl sonra bir asrını geride bırakacaktır. Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleri yer alan devletlere baktığımızda 2200 yıllık bir mirasa sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu esareti kabul etmediğimizi ifade ediyor. Türkiye'yi sınırları cetvelle çizilmiş, müesseseleri sûni olarak kurulmuş toplumlarla karıştıranlar oluyor. Terör örgütleriyle dize getirilmeye çalışılan bu millet bir kez daha kıyam ederek ayağa kalkmıştır.
"15 TEMMUZ'DA TBMM İKİNCİ DEFA GAZİLİK UNVANIYLA ŞEREFLENMİŞTİR"
Bu süreçte verdiği mücadeleyle TBMM de ikinci defa gazilik unvanı ile şereflenmiştir. 15 Temmuz gecesi atılan her bomba kararlılığımızı daha da perçinlemiştir. Şayet bugün geleceğimize daha güvenle bakıyorsak bu mücadelenin başarısı sayesindedir. TBMM'nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerekiyor. Küçük bir azınlığın çıkarını korumaya çalışan tüm darbelerin ilk hedefinde hep bu meclis olmuştur. Her seferinde milli irade üstün gelmiştir.