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Başkan Erdoğan tabutu bizzat omuzlamıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çamlıca Camisi'nde Azize Acar isimli vatandaşın cenaze namazına katılmıştı. Annesini toprağa veren Nedim Acar, Erdoğan'a cenaze namazına katılımından dolayı teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Bu herkese nasip olmaz" dedi.

11.01.2020 12:19 - Son Güncelleme: 11.01.2020 12:25
Başkan Erdoğan tabutu bizzat omuzlamıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılmış ardından camide düzenlenen Azize Acar isimli vatandaşın cenazesine katılmıştı.

Başkan Erdoğan tabutu bizzat omuzlamıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan daha sonra cenaze namazını kıldıktan sonra tabuta omuz vermişti.

Başkan Erdoğan tabutu bizzat omuzlamıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Annesini dün toprağa veren Nedim Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazeye katılımı hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan tabutu bizzat omuzlamıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazeye katılmasını değerlendiren Nedim Acar, "Cenazemiz vardı, annemin cenazesi. Hastaydı, yaşlıydı, mekanı cennet olsun İnşallah. Cumhurbaşkanımız da camide Cuma namazına gelmişti. Annemin cenaze namazı da orada kılınacaktı. Geldi evet katıldı, tabuta omuz verdi. Cenaze aracına kadar bizi yolcu etti. Allah razı olsun. Bu herkese nasip olmaz. Dua etti. Allah bin kere razı olsun Cumhurbaşkanımızdan" dedi.

Başkan Erdoğan tabutu bizzat omuzlamıştı! Kim olduğu ortaya çıktı
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