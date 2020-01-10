Acılı babadan HDP'ye Türk bayraklı tepki

HDP'den de yasalara uymasını beklediklerini ifade eden Laçin, şöyle devam etti:

"Gururun, namusun, şerefin varsa bu çocukları sen verdin, sen alacaksın. Sen istediğin zaman bu çocukları rahatlıkla getirirsin. HDP, ben İzmir'den geliyorum. 3 gün sonra da İzmir'de HDP il binası önünde açıklama yapacağım. Bu sevda bitmez. Hayallerim vardı, tek kızım vardı. Memleketimi, yurdumu, toprağımı bir tarafa bıraktım, kızım okusun diye. Kızıma özel ev yaptım. Zorbalıkla, silah zoruyla evladımı elimden aldınız. Gönüllüymüş, ey cahil insanlar. Bak sesleniyorum size, 18 yaşını doldurmamış bir çocuğun kararı olur mu?