Yüksek Askeri Şura (YAŞ) terfi atama kararları listesi açıklandı! İşte isim isim YAŞ terfi listesi...

YAŞ kararları kapsamında, 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

Buna göre, 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle :