Yüksek Askeri Şura (YAŞ) terfi atama kararları listesi açıklandı! İşte isim isim YAŞ terfi listesi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'nın aldığı kararlar yayımlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl uzatıldı. YAŞ kararları kapsamında, 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. İşte isim isim Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları...
01.08.2019 19:14
- Son Güncelleme: 01.08.2019 19:14
YAŞ kararları kapsamında, 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.
Buna göre, 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle :
DİĞER GALERİLER