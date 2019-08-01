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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) terfi atama kararları listesi açıklandı! İşte isim isim YAŞ terfi listesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'nın aldığı kararlar yayımlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl uzatıldı. YAŞ kararları kapsamında, 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. İşte isim isim Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları...

01.08.2019 19:14 - Son Güncelleme: 01.08.2019 19:14
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) terfi atama kararları listesi açıklandı! İşte isim isim YAŞ terfi listesi...

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatıldı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) terfi atama kararları listesi açıklandı! İşte isim isim YAŞ terfi listesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları yayımlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl uzatıldı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) terfi atama kararları listesi açıklandı! İşte isim isim YAŞ terfi listesi...

YAŞ kararları kapsamında, 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

Buna göre, 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle :

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) terfi atama kararları listesi açıklandı! İşte isim isim YAŞ terfi listesi...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Şeref Öngay

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) terfi atama kararları listesi açıklandı! İşte isim isim YAŞ terfi listesi...

2- Metin Gürak

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