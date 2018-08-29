Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine katıldı

Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'ne katıldı
Sheraton Otel'de düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Erdoğan, katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmada, bu yıl ödül alacak medya mensuplarını tebrik etti.
29 Ağustos 2018 Çarşamba, 22:28:50 Güncelleme: 22:54:32
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cambaz Özel Ödülünü A Haber'den Kerim Ulak, Ata Gündüz Kurşun, Banu El ve Hilal Özdemir'e verdi.
Erdoğan, ATV'de yayınlanan yılın reality haber ödülünü "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını sunan Müge Anlı'ya verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yılın en iyi kadın oyuncusu' ödülünü Burcu Kıratlı'ya verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Aktüel Haber Ödülünü A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programı sunucusu Hikmet Öztürk'e ödülünü verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın en iyi TV dizisi ödülünü Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibine verdi.