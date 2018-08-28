Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?
Türk savaş pilotu, ABD'deki uçuş eğitimleri kapsamında, F-35 uçağı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
28 Ağustos 2018 Salı, 21:38:48 Güncelleme: 21:43:14
Türk savaş pilotu, ABD'deki uçuş eğitimleri kapsamında, F-35 uçağı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türk pilotlarının ABD'de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu, 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir." ifadesi yer aldı.
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