ENVANTERE GİREN İLK 5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI



Türkiye'nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağın teslimatı, Teksas-Fort Worth'te haziran ayında düzenlenen törenle gerçekleşmişti.



Peki hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?