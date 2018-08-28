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Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Türk savaş pilotu, ABD'deki uçuş eğitimleri kapsamında, F-35 uçağı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

28 Ağustos 2018 Salı, 21:38:48 Güncelleme: 21:43:14
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Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Türk savaş pilotu, ABD'deki uçuş eğitimleri kapsamında, F-35 uçağı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türk pilotlarının ABD'de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu, 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir." ifadesi yer aldı.

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Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

ENVANTERE GİREN İLK 5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

Türkiye'nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağın teslimatı, Teksas-Fort Worth'te haziran ayında düzenlenen törenle gerçekleşmişti.

Peki hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

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Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunu yayınladı.

Havacılık endüstrisinin nabzını tutan Flight International dergisi 2018 yılına ait Dünya Hava Kuvvetleri raporunu yayımladı

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Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

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Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

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