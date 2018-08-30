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40 derece sıcakta PKK'lı avı!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında görevli özel harekat polisleri, zorlu doğa koşullarına rağmen terörle mücadeleyi başarıyla sürdürerek bölgede huzur ve güveni sağlıyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe, 15:32:59 Güncelleme: 15:34:38
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40 derece sıcakta PKKlı avı!

Özel harekat polisleri, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

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40 derece sıcakta PKKlı avı!

Zorlu doğa koşullarına rağmen sınır bölgesindeki kırsal alanları, dağları ve mağaraları didik didik arayan özel harekatçılar, teröristlerin yurda sızmasını engelleyerek huzur ve güveni sağlıyor.

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40 derece sıcakta PKKlı avı!
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40 derece sıcakta PKKlı avı!
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40 derece sıcakta PKKlı avı!
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