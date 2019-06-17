Son dakika af haberleri: Af ne zaman çıkacak son durum ne? Adalet Bakanlığı ceza infaz yasası değişti mi, nasıl olacak?
Son dakika af haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde af talebine ilişkin yaptığı açıklamanın detayları belli oldu. İnfaz yasasında yapılacak olan değişikliğe göre, terör suçları hariç, cezasının yüzde 50'sini çeken serbest kalacak. İnfaz yasasında yapılacak değişiklikle, terör suçları hariç, cezasının yüzde 50'sini çeken serbest kalacak. Kadın ve çocuğa şiddet, tecavüz suçlarının cezası artacak. Suç işleyen bir gün dahi olsa cezasını çekecek. Terör, uyuşturucu, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere, "kamuoyunun vicdanını sızlatmayacak" suçlarda ceza indirimine gidilmesine yönelik çalışmada sona gelindi. Peki Af ne zaman çıkacak son durum ne? Adalet Bakanlığı ceza infaz yasası nasıl olacak?
Son dakika af haberleri: Af ne zaman çıkacak son durum ne? Adalet Bakanlığı ceza infaz yasası değişti mi, nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programında vatandaşlardan gelen af taleplerine "Meclis açıldığında bu konuların görüşüleceği" karşılığını verdi. Erdoğan, "Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Ama herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek" diye konuştu.
Başkan Erdoğan'ın "Meclis'te görüşüleceğini" söylediği düzenleme af değil, bazı suçlarla ilgili ceza indirimini kapsayacak. AK Parti'nin hukukçu kurmayları ve Adalet Bakanlığı uzun zamandır cezaevlerindeki doluluğu düşürecek bir paket üzerinde çalışıyor. Seçim sonrası Meclis gündemine taşınması planlanan pakette, cezaevlerinde kalma sürelerinin düşürülmesi, bazı suçların para cezasına çevrilebilmesi gibi düzenlemeler de bulunuyor. Mevcut kanuna göre terör suçluları cezalarının dörtte üçünü, adli suçlular ise üçte ikisini çekiyor. Yeni çalışmada, terör suçlarına ilişkin hükümlere dokunulmayacak.
YARGI REFORM PAKETİNİN İLKİ SEÇİM ÖNCESİ GÖNDERİLEBİLİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni yaptığı tarihi konuşma ile dünya kamuoyuna duyurmuştu. Taraflı tarafsı tüm çevrelerden tam not alan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile planlanan düzenlemelerden ilkinin seçim öncesi TBMM'ye gönderilerek komisyonda görüşülmesi planlanıyor. İlk pakette; hâkim ve savcı yardımcılığı, avukatlara yapılacak meslek sınavı, istinafta kesinleşen 5 yılın altındaki cezalara temyiz yolunun açılmasının da aralarında bulunduğu kapsamlı düzenleme içermeyen değişikliklerin yer alması bekleniyor.
CEZA İNFAZ SİSTEMİ DÜZENLEMESİ SEÇİM SONRASI GÖRÜŞÜLECEK
Yargı reformu ile ilgili ikinci paket ise seçim sonrası Meclis'e gönderilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, kamuoyunda af olarak dillendirilen ceza infaz yasası düzenlemesinin İstanbul seçimlerinden sonra Meclis'te görüşüleceğini söylemişti. Meclis'e gönderilecek ikinci pakette; ceza infaz sisteminde değişiklik, erken yaşta evlilikler, nafaka gibi birden fazla maddede değişiklik gerektiren düzenlemelerin konulması planlanıyor. Paketlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacak son değerlendirmenin ardından netlik kazandırılacağı kaydediliyor.
3'TE 2 UYGULAMASI YARIYA DÜŞÜRÜLECEK
Ceza infaz sürelerinde yapılan değişiklikle cezanın yarısının yatılması şartı, 3'te 2'ye çıkarılmıştı. Bu uygulamayla 20 yıl hapis cezası alan kişi 10 yıl içeride yatarken, 13 yıl 3 ay içeride yatmaya başlamıştı. Ceza infaz yasası düzenlemesi ile cezai sürenin yeniden yarıya indirilmesi bekleniyor. Ancak kulislerde 5'te 3 uygulamasına da gidilebileceğine dair görüşler var. 5'te3 uygulaması hayata geçirilirse 20 yıl ceza alan bir kişi 12 yıl hapis yatacak. Böylece 1 yıl 3 ay bir azalma olacak.