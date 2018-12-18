Suriye’nin kuzeyine ‘hendek harekatı’

Terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin hendek, çukur ve mevzi kazdığı noktalar tek tek tespit edilerek haritalara işlendi. Terör yuvaları havadan vurulacak. Alan hâkimiyeti sağlanacak. Yığınaklar yapılarak karadan ilerlenecek. Rasulayn ile Ayn-el Arab (Kobani) kırsalı mercek altına alınacak.

18 Aralık 2018 Salı, 09:54:06 Güncelleme: 09:54:48
Suriye’nin kuzeyine ‘hendek harekatı’

Sınır ötesine yönelik kapsamlı harekat öncesinde bu terör yuvaları nokta atışlarıyla vurularak önce alan temizlenecek. Alan hâkimiyeti sonrası yığınaklar yapılarak karadan girilecek. Güvenlik güçleri terör örgütünün yoğun hareketlilik içinde olduğu Rasulayn ile Ayn-el Arab (Kobani) kırsalını mercek altına aldı.

Suriye’nin kuzeyine ‘hendek harekatı’

KARARGÂHTA ÖZEL EKİP
Askeri kaynaklar, nasıl ki Afrin Operasyonunun askeri harekât planını, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın başladığı dönemde yapıp, Fırat Kalkanı bittikten sonra son şekli verildiyse, Fırat'ın doğusundan başlayacak operasyonun planınının da Zeytindalı Operasyonu ile oluşturulmaya başlandığını kaydetti.

Suriye’nin kuzeyine ‘hendek harekatı’

Bu süreç zarfından Genelkurmay karargâhında oluşturulan özel bir ekibin, alanı tanımak ve bölgeden bilgi akışını sağlamak için titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Suriye’nin kuzeyine ‘hendek harekatı’

HAZIRLIKLARI İZLENDİ
Alan istihbaratı ve İHA'lardan alınan görüntüler ile düşman hedefler, dikkat edilmesi gereken stratejik noktalar belirlendi. Bu süreçte PKK/PYD/YPG'nin hendek, çukur ve mevzi kazdığı, hakim tepelere gözetleme güvenlikli kuleleri yaptıkları izlendi. ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın bölgedeki temas noktaları, üsleri, askeri danışman kadroları ve terör örgütü ile ilişki biçimlerindeki durumları takip edildi.

Suriye’nin kuzeyine ‘hendek harekatı’

Hazırlık sürecinde teröristlerin mevzilerinin bir savunma hazırlığından çok taarruz hattına benzediği, bu taarruz hattı yeni kurulmadığı, teröristlerin dış destek alarak uzun zamandır bu hazırlığı yaptığı tespit edildi.

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