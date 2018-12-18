Suriye’nin kuzeyine ‘hendek harekatı’

HAZIRLIKLARI İZLENDİ

Alan istihbaratı ve İHA'lardan alınan görüntüler ile düşman hedefler, dikkat edilmesi gereken stratejik noktalar belirlendi. Bu süreçte PKK/PYD/YPG'nin hendek, çukur ve mevzi kazdığı, hakim tepelere gözetleme güvenlikli kuleleri yaptıkları izlendi. ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın bölgedeki temas noktaları, üsleri, askeri danışman kadroları ve terör örgütü ile ilişki biçimlerindeki durumları takip edildi.