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Başkan Erdoğan kokpitte... Dev açılıştan ekrana yansımayanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan ve 'Türkiye'nin havacılığa yeni imzası' olarak tanımlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışını gerçekleştirdi. Açılış uçak kokpitinden Havalimanını inceleyen Başkan Erdoğan açılış sonrası da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Havalimanını inceledi.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 17:44 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 18:35
Başkan Erdoğan kokpitte... Dev açılıştan ekrana yansımayanlar 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan ve 'Türkiye'nin havacılığa yeni imzası' olarak tanımlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan kokpitte... Dev açılıştan ekrana yansımayanlar 2

Açılış önce uçak kokpitinden Havalimanını inceleyen Başkan Erdoğan açılış sonrası da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Havalimanını gezdi.

Başkan Erdoğan kokpitte... Dev açılıştan ekrana yansımayanlar 3

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve Çukurova Havalimanı'nın açılışından kareler...

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