Başkan Erdoğan kokpitte... Dev açılıştan ekrana yansımayanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan ve 'Türkiye'nin havacılığa yeni imzası' olarak tanımlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışını gerçekleştirdi. Açılış uçak kokpitinden Havalimanını inceleyen Başkan Erdoğan açılış sonrası da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Havalimanını inceledi.