Başkan Erdoğan geleceğin yıldızlarını futbol akademisinde ziyaret etti

Başkan Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir Futbol Kulübü Futbol Akademisini ziyaret etti. Ziyaretti akademiyi gezen Başkan Erdoğan, minik yeteneklerle de bir araya geldi. Minikler tarafından büyük bir sevgi ve ilgi ile karşılaşan Başkan Erdoğan, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir'de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programına katıldı.
AKADEMİYE ZİYARET
Başkan Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir Futbol Kulübü Futbol Akademisini ziyaret etti.
RENKLİ ANLAR
Ziyaretti akademiyi gezen Başkan Erdoğan, minik yeteneklerle de bir araya geldi.