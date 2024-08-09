PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Başkan Erdoğan geleceğin yıldızlarını futbol akademisinde ziyaret etti

Başkan Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir Futbol Kulübü Futbol Akademisini ziyaret etti. Ziyaretti akademiyi gezen Başkan Erdoğan, minik yeteneklerle de bir araya geldi. Minikler tarafından büyük bir sevgi ve ilgi ile karşılaşan Başkan Erdoğan, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 22:55 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 23:08
Başkan Erdoğan geleceğin yıldızlarını futbol akademisinde ziyaret etti 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Yıldızları Başakşehir'de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılış programına katıldı.

Başkan Erdoğan geleceğin yıldızlarını futbol akademisinde ziyaret etti 2

AKADEMİYE ZİYARET

Başkan Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir Futbol Kulübü Futbol Akademisini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan geleceğin yıldızlarını futbol akademisinde ziyaret etti 3

RENKLİ ANLAR

Ziyaretti akademiyi gezen Başkan Erdoğan, minik yeteneklerle de bir araya geldi.

SON DAKİKA