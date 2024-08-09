Başkan Erdoğan geleceğin yıldızlarını futbol akademisinde ziyaret etti

Başkan Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir Futbol Kulübü Futbol Akademisini ziyaret etti. Ziyaretti akademiyi gezen Başkan Erdoğan, minik yeteneklerle de bir araya geldi. Minikler tarafından büyük bir sevgi ve ilgi ile karşılaşan Başkan Erdoğan, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.