Haberler Galeri Güncel Koronavirüse karşı açık alanda sigara içme yasağı uygulanan il sayısı 10'a çıktı

Koronavirüse karşı açık alanda sigara içme yasağı uygulanan il sayısı 10'a çıktı

Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı illerde sokakta sigara içme yasağı getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karar, şu an için 10 farklı ilde uygulanacak. Söz konusu uygulama ile cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi ortam kullanım alanlarında sigara içilmesinin önüne geçmek amaçlanıyor. İşte sokakta sigara içme yasağının geçerli olduğu 10 ilimiz…

07.11.2020 17:02 - Son Güncelleme: 07.11.2020 17:02
Koronavirüse karşı açık alanda sigara içme yasağı uygulanan il sayısı 10'a çıktı

Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı illerde sokakta sigara içme yasağı getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karar, şu an için 10 farklı ilde uygulanacak. Söz konusu uygulama ile cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi ortam kullanım alanlarında sigara içilmesinin önüne geçmek amaçlanıyor. İşte sokakta sigara içme yasağının geçerli olduğu 10 ilimiz…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüse karşı açık alanda sigara içme yasağı uygulanan il sayısı 10'a çıktı

Kahramanmaraş

Koronavirüse karşı açık alanda sigara içme yasağı uygulanan il sayısı 10'a çıktı

Ordu

Koronavirüse karşı açık alanda sigara içme yasağı uygulanan il sayısı 10'a çıktı

Giresun

Koronavirüse karşı açık alanda sigara içme yasağı uygulanan il sayısı 10'a çıktı

Kastamonu

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar'dan nefes kesen tatbikat
Teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar'dan nefes kesen tatbikat