Koronavirüse karşı açık alanda sigara içme yasağı uygulanan il sayısı 10'a çıktı
Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı illerde sokakta sigara içme yasağı getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karar, şu an için 10 farklı ilde uygulanacak. Söz konusu uygulama ile cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi ortam kullanım alanlarında sigara içilmesinin önüne geçmek amaçlanıyor. İşte sokakta sigara içme yasağının geçerli olduğu 10 ilimiz…
07.11.2020 17:02
- Son Güncelleme: 07.11.2020 17:02
Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı illerde sokakta sigara içme yasağı getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karar, şu an için 10 farklı ilde uygulanacak. Söz konusu uygulama ile cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi ortam kullanım alanlarında sigara içilmesinin önüne geçmek amaçlanıyor. İşte sokakta sigara içme yasağının geçerli olduğu 10 ilimiz…
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