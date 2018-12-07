Başkan Erdoğan, Kadir Turgut'un cenaze törenine katıldı! Kadir Turgut kimdir? 07 Aralık 2018, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden aile dostu Kadir Turgut'un cenaze törenine katıldı. Üsküdar'daki Şakirin Camiisi'ndeki cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan, burada konuşma yaptıktan sonra ölen kişinin yakınlarına başsağlığı diledi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "Merham Kadir amcamızı kaybetmenin derin teessüfü içindeyiz. Uzun bir süredir rahatsızdı. Kadir amcamız benim hem dava arkadaşım hem yol arkadaşım oldu. Aramızdaki yaş farkı bizi dava ve yol arkadaşı olmaktan alıkoymadı. Böyle bir uyumumuz söz konusuydu. Rabbim taksiratını affetsin. Kimse ben şöyle güçlüyüm böyle güçlüyüm diye bir güce sığınmasın, o an geldiğinde emanet sahibi mutlak rabbimize teslim ediliyor. Bu kubbede hoş bir seda bırakabilirsek ne mutlu bize, bırakamazsak vay halimize."