Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da
Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi bugün başlıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi'ne geldi. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için dün Osaka'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliğin ilk gününde de yoğun gündemine devam edecek.
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi, Cuma günü Osaka'da başlıyor.
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Erdoğan'ın yoğun gündemi
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için dün Osaka'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliğin ilk gününde de yoğun gündemine devam edecek. İlk olarak resmi karşılama ve aile fotoğrafı çekim törenine katılması beklenen Erdoğan, ardından G20 liderlerinin katılacağı dijital ekonomi temalı bir yan etkinliğe katılacak.