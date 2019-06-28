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Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da

Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi bugün başlıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi'ne geldi. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için dün Osaka'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliğin ilk gününde de yoğun gündemine devam edecek.

28.06.2019 06:51 - Son Güncelleme: 28.06.2019 07:24
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi, Cuma günü Osaka'da başlıyor.

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Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da

İki gün sürecek zirvede liderler, dünya gündemindeki önemli konuları ele alacak.

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da

Dört ana başlıkta gerçekleştirilecek oturumlarda, "küresel ekonomi, ticaret ve yatırım", "dijitalleşme ve yenilik", "kalkınma ve kadınların rolü" ve "çevre ve enerji" konuları ele alınacak.

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da

Erdoğan'ın yoğun gündemi
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için dün Osaka'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliğin ilk gününde de yoğun gündemine devam edecek. İlk olarak resmi karşılama ve aile fotoğrafı çekim törenine katılması beklenen Erdoğan, ardından G20 liderlerinin katılacağı dijital ekonomi temalı bir yan etkinliğe katılacak.

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da

Söz konusu toplantının ardından "küresel ekonomi, ticaret ve yatırımlar" oturumuna katılım göstermesi beklenen Erdoğan'ın sonrasında ise dijital ekonomi ve yapay zeka konularının ele alınacağı "Yenilik" temalı oturuma katılması bekleniyor.

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