Deprem risk oranı! Hakkari ve Erbil hangi fay hattında? MTA 2025 diri fay haritası

Erbil, Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu kuşak, Türkiye'nin güneydoğusundan başlayarak Hakkari, Şırnak, Siirt, Van gibi illerden geçer ve Kuzey Irak'a (Irak Kürdistan Bölgesi) doğru uzanır.
📌 HAKKARİ'DE DEPREM MEYDANA GELDİ!
Hakkari'de 26 Mart 2023 tarihinde saat 01.20'de meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki deprem, bölgenin sismik aktivitesini bir kez daha gündeme getirdi. AFAD'ın verilerine göre, deprem 13,83 kilometre derinlikte gerçekleşti. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.
Ancak uzmanlar, Hakkari ve çevresindeki aktif fay hatları nedeniyle bölgenin yüksek deprem riski taşıdığını vurguluyor.
🗺️ HAKKARİ FAY HATTI ÜZERİNDE Mİ? İŞTE DEPREM HARİTASI!
Hakkari, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre birinci derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyor. Bölge, önemli fay hatlarının kesişim noktasında bulunuyor.
📍 Hakkari ve çevresinde yer alan aktif fay hatları:
🔴 Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu
🔴 Başkale Fayı
🔴 Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı
🔴 Salmas (İran) Fay Zonu
📌 Özellikle Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri, büyük deprem üretme potansiyeline sahip Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu üzerinde yer alıyor.
📌 Başkale Fayı, Hakkari'nin kuzeybatı yönünde uzanarak Van'a kadar etkili olabiliyor.
📌 Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı, Hakkari'nin doğusunu etkileyerek İran'a kadar uzanıyor.
📌 Salmas (İran) Fay Zonu, İran sınırına yakın olması nedeniyle Hakkari'deki depremleri tetikleyebilir.
⚠️ HAKKARİ'DE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER HANGİLERİ?
Hakkari ve çevresindeki en riskli ilçeler şunlardır:
🔺 Yüksekova – Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu üzerinde yer alıyor.
🔺 Şemdinli – Büyük sismik boşluklardan biri olarak kabul ediliyor.
🔺 Başkale (Van) – Başkale Fayı'nın geçtiği bölgede bulunuyor.
🔺 Çukurca – Bitlis-Zagros Fay Kuşağına yakın bir konumda yer alıyor.
📌 Bu ilçelerde büyük depremler yaşanma riski yüksek! Uzmanlar, yapı stoklarının gözden geçirilmesi ve depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi gerektiğini vurguluyor.
🌍 ERBİL VE HAKKARİ AYNI FAY HATTI ÜZERİNDE Mİ?
Hakkari ve Kuzey Irak'taki Erbil kenti, Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı ile bağlantılı bir fay sistemi üzerinde yer alıyor.
📍 Erbil'in etkileyebileceği ana fay hatları şunlar:
🔴 Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı → Türkiye'nin güneydoğusunu ve Kuzey Irak'ı kapsayan büyük bir tektonik kuşak.
🔴 Zagros Dağları Fayı → İran'ın batısından Erbil'in güneyine kadar uzanan ve aktif olan bir fay hattı.
🔴 Salmas (İran) Fay Zonu → İran'daki büyük depremlerin Erbil'de hissedilmesine neden olan bir fay sistemi.
📌 BU NE ANLAMA GELİYOR?
➡️ Türkiye'nin doğusu ve Kuzey Irak'taki bazı şehirler, aynı deprem kuşağı içinde yer aldığı için bir bölgede meydana gelen büyük bir deprem, diğer bölgeleri de etkileyebilir.
➡️ Özellikle Bitlis-Zagros Fay Kuşağı'nda yaşanacak güçlü bir deprem, hem Hakkari hem de Erbil'de hissedilebilir.
➡️ Bölgedeki yapılaşma ve kentsel planlama çalışmalarının, deprem riskine göre düzenlenmesi gerektiği uzmanlar tarafından sık sık vurgulanıyor.
🚨 UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR!
🔹 Bölgedeki aktif fay hatları sürekli hareket halinde!
🔹 Özellikle Yüksekova ve Şemdinli gibi ilçelerde yapı denetimleri sıkılaştırılmalı.
🔹 Deprem bilinci artırılmalı ve halk düzenli olarak bilgilendirilmeli.
🔹 Kuzey Irak'ta yer alan şehirler de Hakkari ile benzer deprem riskleri taşıyor!
📌 Hakkari ve çevresindeki deprem riskleri hakkında gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin!
2025 MTA DİRİ FAY HARİTASI ( HAKKARİ)
|1174
|HAKKARİ
|M51
|M51c1
|1
|1175
|HAKKARİ
|M51
|M51c2
|1
|1176
|HAKKARİ
|M51
|M51c3
|1
|1177
|HAKKARİ
|M51
|M51c4
|1
|1178
|HAKKARİ
|M51
|M51d2
|1
|1179
|HAKKARİ
|M51
|M51d3
|1
|1180
|HAKKARİ
|M51
|M51d4
|1
|1181
|HAKKARİ
|M52
|M52c4
|1
|1182
|HAKKARİ
|M52
|M52d1
|1
|1183
|HAKKARİ
|M52
|M52d3
|1
|1184
|HAKKARİ
|M52
|M52d4
|1
|1185
|HAKKARİ
|N52
|N52a1
|1
|1186
|HAKKARİ
|N52
|N52a2
|1
|1187
|HAKKARİ
|N52
|N52a3
|1
|1188
|HAKKARİ
|N52
|N52b1
|1
|1189
|HAKKARİ
|N52
|N52b2
|1
|1190
|HAKKARİ
|N52
|N52b3
|1
|1191
|HAKKARİ
|N52
|N52b4
|1
|1192
|HAKKARİ
|N52
|N52c2
|1
|1193
|HAKKARİ
|N52
|N52c3
|1
|1194
|HAKKARİ
|N53
|N53a3
|1
|1195
|HAKKARİ
|N53
|N53a4
|1
|1196
|HAKKARİ
|N53
|N53d2
|1
Fotoğraflar: AA ve MTA