Deprem risk oranı! Hakkari ve Erbil hangi fay hattında? MTA 2025 diri fay haritası

Erbil, Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu kuşak, Türkiye'nin güneydoğusundan başlayarak Hakkari, Şırnak, Siirt, Van gibi illerden geçer ve Kuzey Irak'a (Irak Kürdistan Bölgesi) doğru uzanır.

Ancak uzmanlar, Hakkari ve çevresindeki aktif fay hatları nedeniyle bölgenin yüksek deprem riski taşıdığını vurguluyor.

Hakkari'de 26 Mart 2023 tarihinde saat 01.20'de meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki deprem , bölgenin sismik aktivitesini bir kez daha gündeme getirdi. AFAD'ın verilerine göre, deprem 13,83 kilometre derinlikte gerçekleşti. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.

Hakkari, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre birinci derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyor. Bölge, önemli fay hatlarının kesişim noktasında bulunuyor.

📌 Bu ilçelerde büyük depremler yaşanma riski yüksek! Uzmanlar, yapı stoklarının gözden geçirilmesi ve depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi gerektiğini vurguluyor.

🔺 Yüksekova – Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu üzerinde yer alıyor. 🔺 Şemdinli – Büyük sismik boşluklardan biri olarak kabul ediliyor. 🔺 Başkale (Van) – Başkale Fayı'nın geçtiği bölgede bulunuyor. 🔺 Çukurca – Bitlis-Zagros Fay Kuşağına yakın bir konumda yer alıyor.

Hakkari ve çevresindeki en riskli ilçeler şunlardır:

🌍 ERBİL VE HAKKARİ AYNI FAY HATTI ÜZERİNDE Mİ?

Hakkari ve Kuzey Irak'taki Erbil kenti, Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı ile bağlantılı bir fay sistemi üzerinde yer alıyor.

📍 Erbil'in etkileyebileceği ana fay hatları şunlar:

🔴 Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı → Türkiye'nin güneydoğusunu ve Kuzey Irak'ı kapsayan büyük bir tektonik kuşak.

🔴 Zagros Dağları Fayı → İran'ın batısından Erbil'in güneyine kadar uzanan ve aktif olan bir fay hattı.

🔴 Salmas (İran) Fay Zonu → İran'daki büyük depremlerin Erbil'de hissedilmesine neden olan bir fay sistemi.

📌 BU NE ANLAMA GELİYOR?

➡️ Türkiye'nin doğusu ve Kuzey Irak'taki bazı şehirler, aynı deprem kuşağı içinde yer aldığı için bir bölgede meydana gelen büyük bir deprem, diğer bölgeleri de etkileyebilir.

➡️ Özellikle Bitlis-Zagros Fay Kuşağı'nda yaşanacak güçlü bir deprem, hem Hakkari hem de Erbil'de hissedilebilir.

➡️ Bölgedeki yapılaşma ve kentsel planlama çalışmalarının, deprem riskine göre düzenlenmesi gerektiği uzmanlar tarafından sık sık vurgulanıyor.