Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi! 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde samimi anlar

Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi! 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde samimi anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Samimi anların yaşandığı Gençlik Zirvesi'nde Başkan Erdoğan önemli açıklamarda bulunurken, konuşma sonraso gençlerle sohbet etti. İşte o anlardan kareler...

takvim.com.tr
12.05.2023 22:36 - Son Güncelleme: 12.05.2023 22:54
Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi! 3. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde samimi anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 18-30 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.





GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi! 3. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde samimi anlar

"Siz kıymetli genç kardeşlerimle olmaktan memnuniyet duyuyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Sevgili gençler, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Siz kıymetli genç kardeşlerimle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla bütün gençlerimize selamlarımı iletiyorum. Bizim için dua eden, en az bizim kadar Türkiye aşığı gençlerimize muhabbetlerimi gönderiyorum. Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Bunun üstünde İstanbul'un tek tiyatro salonu vardı. burayı yıkıp daha mükemmelliğini yapacağız dedim. O zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya. ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi! 3. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde samimi anlar

"SİZLER BİZİM YANIMIZDA DURDUKÇA KİMSE BİZİM BİLEĞİMİZİ BÜKEMEZ"
Bşakan Erdoğan sözlerinin devamında, "Gençler 2 yıl önce sizlerin temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştık. Her birinize şu heyecanınız için teşekkür ediyorum. Bizi daha fazla koşturmaya sevk eden işte bu güçtür. Bize, gerektiğinde 7 düvele meydan okutan cesaret işte budur. Sizler bizim yanımızda durdukça kimse bizim bileğimizi bükemez. Çalışmaların ve projelerin gençlerimizin önünde ufuklar açacağına inanıyorum. Bu sene ödüle layık görülen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere gereken desteği vereceğiz. Gümbür gümbür gelen gençliği TEKNOFEST'in yedincisinde gördük. Ülkesini ve milletini seven 2.5 milyonu aşkın genç akın etti." dedi.

Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi! 3. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde samimi anlar

KONUŞMA SONRASI SONRASI SAMİMİ ANLAR
Başkan Erdoğan konuşmanın ardından gençlerle tek tek sohbet etti. Sohbet sırasında samimi anlar ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi! 3. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde samimi anlar

Öte yandan 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve şarkıcı Alişan da katılım sağladı. İşte o kareler...

SON DAKİKA