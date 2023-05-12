Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi! 3. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde samimi anlar

"SİZLER BİZİM YANIMIZDA DURDUKÇA KİMSE BİZİM BİLEĞİMİZİ BÜKEMEZ"

Bşakan Erdoğan sözlerinin devamında, "Gençler 2 yıl önce sizlerin temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştık. Her birinize şu heyecanınız için teşekkür ediyorum. Bizi daha fazla koşturmaya sevk eden işte bu güçtür. Bize, gerektiğinde 7 düvele meydan okutan cesaret işte budur. Sizler bizim yanımızda durdukça kimse bizim bileğimizi bükemez. Çalışmaların ve projelerin gençlerimizin önünde ufuklar açacağına inanıyorum. Bu sene ödüle layık görülen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere gereken desteği vereceğiz. Gümbür gümbür gelen gençliği TEKNOFEST'in yedincisinde gördük. Ülkesini ve milletini seven 2.5 milyonu aşkın genç akın etti." dedi.