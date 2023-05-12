Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi! 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde samimi anlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Samimi anların yaşandığı Gençlik Zirvesi'nde Başkan Erdoğan önemli açıklamarda bulunurken, konuşma sonraso gençlerle sohbet etti. İşte o anlardan kareler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 18-30 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.
"Siz kıymetli genç kardeşlerimle olmaktan memnuniyet duyuyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Sevgili gençler, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Siz kıymetli genç kardeşlerimle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla bütün gençlerimize selamlarımı iletiyorum. Bizim için dua eden, en az bizim kadar Türkiye aşığı gençlerimize muhabbetlerimi gönderiyorum. Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Bunun üstünde İstanbul'un tek tiyatro salonu vardı. burayı yıkıp daha mükemmelliğini yapacağız dedim. O zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya. ifadelerini kullandı.
"SİZLER BİZİM YANIMIZDA DURDUKÇA KİMSE BİZİM BİLEĞİMİZİ BÜKEMEZ"
Bşakan Erdoğan sözlerinin devamında, "Gençler 2 yıl önce sizlerin temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştık. Her birinize şu heyecanınız için teşekkür ediyorum. Bizi daha fazla koşturmaya sevk eden işte bu güçtür. Bize, gerektiğinde 7 düvele meydan okutan cesaret işte budur. Sizler bizim yanımızda durdukça kimse bizim bileğimizi bükemez. Çalışmaların ve projelerin gençlerimizin önünde ufuklar açacağına inanıyorum. Bu sene ödüle layık görülen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere gereken desteği vereceğiz. Gümbür gümbür gelen gençliği TEKNOFEST'in yedincisinde gördük. Ülkesini ve milletini seven 2.5 milyonu aşkın genç akın etti." dedi.
Öte yandan 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve şarkıcı Alişan da katılım sağladı. İşte o kareler...