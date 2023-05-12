Başkan Erdoğan Bahçelievler'de coşkulu kalabalığa seslendi: "Pazar günü onlara haddini bildirmek benim milletimin görevi"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs öncesi çalışmalarına hızla devam ediyor. Bugün İstanbul'da vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan, önce Sultangazi'de 50 bin kişi ile ardından da Bahçelievler'de 40 bin kişi ile bir araya geldi. İstanbul mitinglerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "İçeri girerken sordum. Ne kadar katılım dedim? Alandaki katılım 40 bin dediler. Tabii yol güzergahında olanları buna dahil etmiyoruz. Onlarla beraber 50 binden aşağı değil. Fakat tabii yetmez. Sandıklardan başka rakam bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu malum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz o büyük mitinge katılarak bize ayrı bir güç verdiniz. Kılıçdaroğlu, şeref, namus sözü vermiş. Neden tutmadın diyorlar? Kardeşlerim o bugüne kadar hangi sözü verip de tuttu? Onun kitabında böyle bir şey yok. Onun için işte Pazar günü çok önemli. Pazar günü onlara haddini bildirmek benim milletimin en önemli görevi" dedi.Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Mitinge katılmayan bazı vatandaşlar ise balkonlara çıkarak Başkan Erdoğan'a destek verdi. İşte Bahçelievler'de Başkan Erdoğan'a kare kare sevgi seli...
12.05.2023 18:37 - Son Güncelleme: 12.05.2023 20:08
Bugün İstanbul'da vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan, önce Sultangazi'de 50 bin kişi ile ardından da Bahçelievler'de 40 bin kişi ile bir araya geldi.
İstanbul mitinglerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Bahçelievler'de coşkulu kalabalığa, "İçeri girerken sordum. Ne kadar katılım dedim? Alandaki katılım 40 bin dediler. Tabii yol güzergahında olanları buna dahil etmiyoruz. Onlarla beraber 50 binden aşağı değil. Fakat tabii yetmez. Sandıklardan başka rakam bekliyoruz.
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