Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde "Geleceğe Nefes" oldu! İşte 81 ilden manzaralar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde düzenlenen programa katıldı. Erdoğan, burada kampanyanın başlangıcını temsilen ilk fidanı dikti. Erdoğan'ın ilk fidanı dikmesinin ardından 81 ilde serferberlik başladı. Vatandaşlar milyonlarca fidanı toprakla buluşturarak "Geleceğe nefes" oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde düzenlenen programa katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.
ERDOĞAN SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI
Abdullah Enes Şahin adlı kişi, sosyal medya hesabından temmuz ayında, 'Bir fikrim geldi. Biz neden Ağaç Dikme Bayramı ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım' paylaşımında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu paylaşıma, 'Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık. Milli ağaçlandırma bayramımızın olması içinde ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız' diye cevap vermişti.