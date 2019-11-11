Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde "Geleceğe Nefes" oldu! İşte 81 ilden manzaralar

ERDOĞAN SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Abdullah Enes Şahin adlı kişi, sosyal medya hesabından temmuz ayında, 'Bir fikrim geldi. Biz neden Ağaç Dikme Bayramı ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım' paylaşımında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu paylaşıma, 'Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık. Milli ağaçlandırma bayramımızın olması içinde ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız' diye cevap vermişti.