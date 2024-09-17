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Başkan Erdoğan Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerini kabul etti... Ali Koç'tan imzalı forma hediyesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ali Koç Başkan Erdoğan'a imzalı Fenerbahçe forması hediye etti.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 16:14 Güncelleme Tarihi17 Eylül 2024, 16:14
Başkan Erdoğan Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerini kabul etti... Ali Koç’tan imzalı forma hediyesi... 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerini kabul etti... Ali Koç’tan imzalı forma hediyesi... 2

Ziyaret sırasında Başkan Ali Koç, Başkan Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.

Başkan Erdoğan Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerini kabul etti... Ali Koç’tan imzalı forma hediyesi... 3

Toplantının ardından, Fenerbahçe yönetimi hatıra fotoğrafı çektirdi.

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