Başkan Erdoğan Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerini kabul etti... Ali Koç'tan imzalı forma hediyesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ali Koç Başkan Erdoğan'a imzalı Fenerbahçe forması hediye etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Ziyaret sırasında Başkan Ali Koç, Başkan Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.
Toplantının ardından, Fenerbahçe yönetimi hatıra fotoğrafı çektirdi.